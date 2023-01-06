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新店「國賓大苑」爆官商勾結 偽造使用建照首度曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

新店碧潭附近的「國賓大苑」在申請建照過程爆官商勾結。檢方查出，興富發集團旗下的潤隆建設，向新北市工務局申請建照變更，但該地段是旅館區，不可蓋豪宅分戶出售，建商無法單獨取得所有權，承辦公務員明知建商想變更地目、違法出售豪宅，卻在使用執照的備註欄上，逕自將「本案申請作旅館使用者不得分出售」，更改為「除原核准88戶外」，不得再行辦理分戶」，這張經變造的使用執照也首度曝光。

台北地檢署認定，新北市工務局技士潘仕傑、邱柏霖、曾維良，涉圖利建商潤隆建設，昨依貪汙治罪條例之圖利等罪起訴3名公務員，另依詐欺取財罪起訴潤隆董事長蔡聰賓、明緯建設負責人王文宏。

據調查，潤隆建設、明緯建設為賺取暴利，2010年11月25日與基地原地主田都國際旅館簽訂契約書，計畫在不申請變更都市計畫的前提下，以旅館名義興建集合住宅銷售。

檢方認定，新北市工務局官員與潤隆建設業者勾結，利用文字遊戲巧妙將地目變更，使建案得以分戶銷售，而且經實地場勘，起造人田都旅館的招牌還保留著，顯與常理不符。

學者專家指出，目前在台灣，工業宅已成為都市毒瘤，都市計畫用地應符合正確用途，才是國土正確使用的目的。現在許多重要風景區被定為旅館用地，用意是要讓公民享受資源，詎料卻遭財閥濫用，變更成私人豪宅，如不加以遏止，未來全台風景區都將成豪宅出售，會使國土使用面臨巨大災難。

「國賓大苑」位於新店太平路，原被歸類為旅館用地，建照核准用途為「旅館」，依都市計畫只能供一般旅館業或觀光旅館業使用，潤隆建設看準旅館區土地的建蔽率與容積率，比一般山坡地的住宅用地高出許多，如蓋成豪宅銷售，銷售坪數將比一般住宅更高。

「國賓大苑」經由技術性變更的使用建照首度曝光。圖／讀者提供
「國賓大苑」經由技術性變更的使用建照首度曝光。圖／讀者提供

都市計畫 公務員

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