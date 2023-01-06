共諜案／前海軍少將夏復翔自奉儉樸 袍澤暱稱他叫「鯊魚皮」

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導

海軍退役少將夏復翔是前海軍陸戰隊司令、警政署長羅張的女婿，家有美眷在華航工作。他過去在軍中有一個綽號叫「鯊魚皮」，因為他自奉儉約，少與人請客酬酢，任職司令部時，晚餐每請駕駛外出替他買回一碗湯麵、一盤鯊魚皮打發，駕駛兵們因此私下名之。他退役後之所以經常赴陸，是因海軍退軍有組高爾夫球隊四出打球的習慣，足跡遍及東南亞，也到廈門、福州等地。

夏復翔遭控協助中共在台發展組織遭到聲押，他過去曾任151艦隊長，最高歷練至海軍司令部政戰部副主任，這席政戰副主任主管監察與保防業務，主要功能還是「戰術監察官」，意即有飛安與航安事件時，一般政戰幹部沒有相關督察專業，須仰賴海軍兵科將領領導調查。

夏復翔因是羅張的女婿，在軍中人面廣，但卻十分儉約，鮮見他掏錢請客，因此有一個「鯊魚皮」的外號。他退役後曾任國民黨黃復興黨部副主委，也當過退役校友聯誼會長，人脈豐沛。外界推測，他之所以「涉陸」，是從打高爾夫球開始。

海軍退軍有組高爾夫球隊四出打球的習慣，幾乎每一個年班都有，過去就有所謂的「東海球隊」。夏復翔也打球，甚至也帶團出國打球，足跡遠及大陸廈門、福州。赴陸打球之餘，顯有其他「節目」。

有知情人士認為，若說單純接受陸方落地招待這個件事，恐怕大多海軍高階將領都「跑不掉」，因為就算過去曾主管高階情蒐情研者，退伍後一樣勤於跑大陸「交朋友」，接受落地招待是一回事，事後要不要為彼岸所用，那又是另回事。許多退伍將領觀念裡認為，只要事後不為中共作工作，接受中共招待無妨。

夏復翔住在高雄左營，妻子在華航工作，子女皆已嫁娶，家中生活寬裕，理應沒有錢財上的需求。今牽扯中共誤蹈法網，令袍澤感到意外。

國軍爆發共諜案，前立委羅志明（中）、前海軍少將夏復翔（右後）昨天開完羈押庭後裁定交保。記者劉學聖／攝影
國軍爆發共諜案，前立委羅志明（中）、前海軍少將夏復翔（右後）昨天開完羈押庭後裁定交保。記者劉學聖／攝影

海軍司令部 中共 鯊魚

延伸閱讀

美國第七艦隊：鍾雲號驅逐艦5日通過台灣海峽

涉共諜案竟獲特權走法院管制區 羅志明、夏復翔交保從後門開溜

前台聯立委羅志明涉共諜20萬交保 妻：做那麼多善事怎會是共諜？

前台聯立委、海軍少將涉共諜案 檢調大搜索聲押2人

相關新聞

涉共諜案 台聯前立委羅志明交保

台灣團結聯盟（台聯）前立委羅志明，涉嫌牽線海軍退役少將夏復翔等多名退役軍官至大陸接受陸方招待，在台發展組織；檢調前天兵分...

羅志明涉共諜…政壇變色龍 早年罕見

台聯前立委羅志明涉在台替大陸發展組織，引起譁然。羅是屏東六堆佳冬客家人，仍關注客家事務，新近才卸下高雄市屏東同鄉會理事長...

詐團黑吃黑 擄人埋屍3嫌收押

卅一歲陳姓男子上月廿九日在新竹縣竹北市連人帶車被押走，他半途打電話報案求救，警方追到台中沙鹿開十一槍仍被嫌犯逃脫，隔天在...

旅館變豪宅 圖利潤隆40.5億 5官商起訴

潤隆建設二○一一年於新北市新店推出水岸豪宅「國賓大苑」，涉嫌將旅館用地充當豪宅販售，台北地檢署查出，時任新北市工務局三名...

共諜案／前海軍少將夏復翔自奉儉樸 袍澤暱稱他叫「鯊魚皮」

海軍退役少將夏復翔是前海軍陸戰隊司令、警政署長羅張的女婿，家有美眷在華航工作。他過去在軍中有一個綽號叫「鯊魚皮」，因為他...

雲林賄選風波 落選人提當選無效之訴

雲林地檢署在九合一大選後共提起15件當選無效之訴，其中包括無黨籍北港鎮長蕭美文、台西鄉長李文來，兩鄉鎮的民進黨籍落選人張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。