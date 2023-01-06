共諜案／前海軍少將夏復翔自奉儉樸 袍澤暱稱他叫「鯊魚皮」

海軍退役少將夏復翔是前海軍陸戰隊司令、警政署長羅張的女婿，家有美眷在華航工作。他過去在軍中有一個綽號叫「鯊魚皮」，因為他自奉儉約，少與人請客酬酢，任職司令部時，晚餐每請駕駛外出替他買回一碗湯麵、一盤鯊魚皮打發，駕駛兵們因此私下名之。他退役後之所以經常赴陸，是因海軍退軍有組高爾夫球隊四出打球的習慣，足跡遍及東南亞，也到廈門、福州等地。

夏復翔遭控協助中共在台發展組織遭到聲押，他過去曾任151艦隊長，最高歷練至海軍司令部政戰部副主任，這席政戰副主任主管監察與保防業務，主要功能還是「戰術監察官」，意即有飛安與航安事件時，一般政戰幹部沒有相關督察專業，須仰賴海軍兵科將領領導調查。

夏復翔因是羅張的女婿，在軍中人面廣，但卻十分儉約，鮮見他掏錢請客，因此有一個「鯊魚皮」的外號。他退役後曾任國民黨黃復興黨部副主委，也當過退役校友聯誼會長，人脈豐沛。外界推測，他之所以「涉陸」，是從打高爾夫球開始。

海軍退軍有組高爾夫球隊四出打球的習慣，幾乎每一個年班都有，過去就有所謂的「東海球隊」。夏復翔也打球，甚至也帶團出國打球，足跡遠及大陸廈門、福州。赴陸打球之餘，顯有其他「節目」。

有知情人士認為，若說單純接受陸方落地招待這個件事，恐怕大多海軍高階將領都「跑不掉」，因為就算過去曾主管高階情蒐情研者，退伍後一樣勤於跑大陸「交朋友」，接受落地招待是一回事，事後要不要為彼岸所用，那又是另回事。許多退伍將領觀念裡認為，只要事後不為中共作工作，接受中共招待無妨。