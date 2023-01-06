「購物站天后」張雅琍涉炒股送辦 台北地檢漏夜偵訊

寶得利國際負責人張雅琍。記者張宏業／攝影 號稱「購物站天后」的寶得利國際負責人張雅琍，被控夥同股市作手、金主籌組炒股集團，兩年內分兩波炒作自家公司股票，估計獲利近3000萬元，調查局認全案有操縱股價弊端，本月5日搜索約談12人到案，台北市調查處詢後依違反證交法，凌晨將張雅琍與寶得利發言人寧國輝移送台北地檢署，由檢察官漏夜複訊，恐有強制處分。

據調查，張雅琍等人在2017年10至12月間，利用相對成交、拉高壓低手法，炒作寶得利國際股票，將公司股價從每股19元拉抬至40元，已實現及擬制性獲利估計約有1400萬元，此為第一階段炒股。

調查指出，2018年3至8月間，張雅琍等人利用操縱股價手法，讓持股價維持在20多元的水準，辦案人員懷疑，可能與融資或質押股票，抑或是要變賣現股有關，已實現及擬制性獲利估計約有1600萬元；兩波炒股不法獲利約3000萬元。

張雅琍、寧國輝被移送複訊時，面對媒體問及有無炒股？未發表任何意見，快步進入法警室。同案約談包括出借人頭的女子邱曉慧、寶得利前員工王士銘。

寶得利在疫情前，是國內專攻陸客一條龍式的旅遊、購物知名業者，張雅琍有「購物站天后」之稱，她自父親、寶得利董事長張竹煌手中接棒後，目前掛名負責人及集團總裁，這次炒股案中張竹煌並未涉案。

張雅琍於2013年號召逾50家觀光產業業者，成立「中華觀光精品產業協會」並擔任理事長，是國內觀光產業界聞人。