涉共諜案竟獲特權走法院管制區 羅志明、夏復翔交保從後門開溜

前台灣團結聯盟（台聯黨）立委羅志明，涉嫌牽線退役將領至大陸接受陸方招待，再回台發展組織，涉案最高層級為海軍退役少將夏復翔；檢方複訊後認羅、夏２人有串供、滅證之虞，今依違反國家安全法向法院聲押，法院各以20、15萬元交保，並限制住居、出境、出海，不得接觸未到案證人。

不過，兩人辦保前，羅志明妻子就頻頻詢問法警有無其他通道，企圖想要閃躲媒體，沒料最後高雄地院竟同意羅妻請求，大開方便之門，沒讓兩人循例經雄院大門出去，反而由法警護送加引導，穿過雄院層層管制區，最後從河東路後門「偷溜」，讓現場等候4小時媒體、關心民眾傻眼。

記者跨過層層管制區，追上想要偷溜的羅志明、夏復翔兩人，面對共諜案疑雲，羅並未釋疑，反而頻說「謝謝」，迴避相關疑問。至於夏復翔，全程以外套遮掩，記者追問「有沒有愧對國家」，他則一言不發，全程低頭，面對遭指涉共諜案，遮掩動作已無往日從軍威風。

羅志明曾任高雄市議員，2002年至2008年間獲台聯黨提名，當選兩屆立委，還曾代表台聯參選高雄市長，僅拿到6599票；2012年轉投國民黨參選屏東縣立委，以5萬5161票敗給民進黨立委蘇震清。

羅志明選輸立委後淡出政壇，曾任台鹽廈門子公司董事長，目前為元復土地開發公司董事長，夏復翔為海軍64年班，曾任海軍艦隊長，最高官拜海軍司令部少將政戰副主任，曾任國民黨黃復興黨部副主委。

據了解，羅在大陸經商，結識對岸政經人士，由於他曾任立委，陸方藉由他手在台尋覓接觸三軍退役將領。羅後來找上夏復翔，夏退役後擔任海軍官校校友會長，在海軍有廣大人脈，經羅志明牽線，率親友赴陸接受招待，和大陸相關單位接觸。

檢調查出，羅志明、夏復翔等人疑接受吸收，在台尋覓其他退役將領，先設宴、送禮，再邀請將領赴陸旅遊，接受對岸落地招待、食宿等相關費用，均由陸方統戰等部門埋單。