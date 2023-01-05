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3離職人員涉圖利建商旅館變豪宅 新北工務局：毋枉毋縱

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

新北市新店區建案「國賓大苑」爆出旅館變豪宅，台北地檢署查出，新北工務局3名官員在使用執照變更過程中涉嫌圖利潤隆40.5億餘元，而潤隆建設董事長蔡聰賓與建設負責人王文宏則藉此詐取6.2億餘元利潤，今依圖利、偽造文書、詐欺等罪起訴5名官商。工務局回應，3位已離職人員涉嫌圖利罪，將本於毋枉毋縱原則協助調查。

上市公司興富發轉投資公司潤隆建設於2011年推出水岸豪宅「國賓大苑」，卻爆發將旅館用地充當豪宅販售弊案，新北市工務局3名官員涉嫌圖利潤隆40.5億餘元，包含施工科長曾維良、施工科使照股長邱柏霖及施工科使照股技士潘仕傑；蔡聰賓與王文宏則藉此詐取6.2億餘元利潤，今依圖利、偽造文書、詐欺等罪起訴5名官商。

工務局表示，工務局3位已離職人員涉嫌圖利罪，遭台北地方檢察署起訴；該案於110年12月22日經調查局新北市調查處搜索，將時任相關人員列為犯罪嫌疑人，工務局則本於毋枉毋縱原則協助調查。

工務局指出，儘管涉嫌圖利罪的3位前員工在案發當時皆已離職，靜候司法判決，但公務人員操守與形象不容打折，廉潔是公務員的基本要求，也是核心價值，公務人員應堅持廉潔。

工務局強調，局內員工若有違法失職絕不寬貸，目前縱已離職，也應釐清責任，不再讓類似情形發生，但若經調查並無涉案，也希望還給相關人員清白。

新店豪宅「國賓大苑」使照變更弊案，北檢起訴潤隆建設董事長蔡聰賓及新北市工務局3名官員共5人。記者張宏業／攝影
新店豪宅「國賓大苑」使照變更弊案，北檢起訴潤隆建設董事長蔡聰賓及新北市工務局3名官員共5人。記者張宏業／攝影
新北市新店區水岸景觀豪宅「國賓大苑」爆官商勾結弊端。圖／取自Google Map
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離職 偽造文書

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