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前台聯立委羅志明涉共諜20萬交保 妻：做那麼多善事怎會是共諜？
前台灣團結聯盟（台聯黨）立委羅志明，被檢調指控牽線退役將領至大陸接受陸方招待，回台後發展組織，涉案最高層級為海軍退役將領夏復翔，檢方認兩人有串供、滅證之虞，依違反國家安全法聲押，法院裁定羅志明以20萬元交保，夏復翔15萬元交保，兩人限制住居、出境、出海。
羅由妻子辦保，妻子一度不滿「他做那麼多善事，怎會是共諜？」據了解，夏復翔獲知交保後一度大哭，不過法院未見夏的家人，由律師帶錢讓他自行辦保。
據了解，羅志明淡出政壇已久，目前掛名某土地開發公司董事長，多在大陸經商，因此結識對岸政經人士，檢調指出，羅曾任立委，陸方於是藉由他手，在台尋覓三軍退役將領與大陸接洽。
羅後來找上夏復翔，夏曾任海軍艦隊長，退役後又擔任海軍官校校友會長，在海軍有廣大人脈，於是經羅志明牽線，率親友赴陸接受落地招待，和大陸相關單位牽上線。
雄檢指揮高雄市調查處昨天兵分多路搜索，複訊羅志明、夏復翔等人至深夜，今認為羅、夏兩人涉案情節重大，向法院聲押。
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