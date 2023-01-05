快訊

新竹棒球場地下15公分有廢棄物很正常？他被轟到急刪文改口了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前台聯立委羅志明涉共諜20萬交保 妻：做那麼多善事怎會是共諜？

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

羅志明涉共諜案，今晚以20萬元交保。聯合報系資料照／記者劉星君攝影
羅志明涉共諜案，今晚以20萬元交保。聯合報系資料照／記者劉星君攝影

前台灣團結聯盟（台聯黨）立委羅志明，被檢調指控牽線退役將領至大陸接受陸方招待，回台後發展組織，涉案最高層級為海軍退役將領夏復翔，檢方認兩人有串供、滅證之虞，依違反國家安全法聲押，法院裁定羅志明以20萬元交保，夏復翔15萬元交保，兩人限制住居、出境、出海。

羅由妻子辦保，妻子一度不滿「他做那麼多善事，怎會是共諜？」據了解，夏復翔獲知交保後一度大哭，不過法院未見夏的家人，由律師帶錢讓他自行辦保。

據了解，羅志明淡出政壇已久，目前掛名某土地開發公司董事長，多在大陸經商，因此結識對岸政經人士，檢調指出，羅曾任立委，陸方於是藉由他手，在台尋覓三軍退役將領與大陸接洽。

羅後來找上夏復翔，夏曾任海軍艦隊長，退役後又擔任海軍官校校友會長，在海軍有廣大人脈，於是經羅志明牽線，率親友赴陸接受落地招待，和大陸相關單位牽上線。

雄檢指揮高雄市調查處昨天兵分多路搜索，複訊羅志明、夏復翔等人至深夜，今認為羅、夏兩人涉案情節重大，向法院聲押。

夏復翔今晚以15萬元交保。記者張議晨/攝影
夏復翔今晚以15萬元交保。記者張議晨/攝影
羅志明今晚以20萬元交保。記者張議晨/攝影
羅志明今晚以20萬元交保。記者張議晨/攝影

海軍 台聯

延伸閱讀

新竹市不辦WBC熱身賽了！ 立委：前市長林智堅責無旁貸

林智堅論文門 立委蔡易餘嘆把知識分子當白痴讓年輕人看不起

前台聯立委、海軍少將涉共諜案 檢調大搜索聲押2人

侯友宜誇「郭台銘、盧秀燕」未提朱 朱立倫：我是總教練

相關新聞

涉侵占上千萬貨款、賣假貨 衡昱電商前營運長高調開保時捷複訊

衡昱電商公司前營運長黃彥彰與前營運部夏姓女副總，涉嫌侵占公司上千萬貨款，與合夥人鬧翻後離開衡昱，又利用名下公司販售貼有未...

「購物站天后」涉嫌炒股獲利3000萬 檢調兵分12路搜索

上櫃公司寶得利國際負責人張雅琍等人，涉嫌於2017年至2019年間，夥同金主、股市炒手，公司主管及人頭帳戶，分兩波炒作公司股票，獲利共計近3000萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處...

前台聯立委羅志明涉共諜20萬交保 羅妻：做那麼多善事怎會是共諜？

前台灣團結聯盟（台聯黨）立委羅志明，被檢調指控牽線退役將領至大陸接受陸方招待，回台後發展組織，涉案最高層級為海軍退役將領...

涉侵占上千萬貨款、賣假貨 衡昱電商前營運長被帶回

衡昱電商公司前營運長黃彥彰與前營運部夏姓女副總，涉嫌侵占公司上千萬貨款，與合夥人鬧翻後離開衡昱，又利用名下公司販售貼有未...

他開車違規收罰單…反咬檢舉人不應跟追錄影 訴請撤銷被駁回

鍾姓男子開車行駛中山高，被人檢舉變換車道未打方向燈，收到3000元罰單。他指檢舉人開車逼近取證更容衍生事故；檢舉人「跟追...

前台聯立委、海軍少將涉共諜案 檢調大搜索聲押2人

高雄高分檢前天偵辦共諜案，劉姓空軍退役上校吸收6名現役校級軍官，刺探、交付軍中機密，劉男和其中3名軍官情節重大，昨傍晚聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。