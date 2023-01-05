前台聯立委羅志明涉共諜20萬交保 妻：做那麼多善事怎會是共諜？

羅志明涉共諜案，今晚以20萬元交保。聯合報系資料照／記者劉星君攝影

前台灣團結聯盟（台聯黨）立委羅志明，被檢調指控牽線退役將領至大陸接受陸方招待，回台後發展組織，涉案最高層級為海軍退役將領夏復翔，檢方認兩人有串供、滅證之虞，依違反國家安全法聲押，法院裁定羅志明以20萬元交保，夏復翔15萬元交保，兩人限制住居、出境、出海。

羅由妻子辦保，妻子一度不滿「他做那麼多善事，怎會是共諜？」據了解，夏復翔獲知交保後一度大哭，不過法院未見夏的家人，由律師帶錢讓他自行辦保。

據了解，羅志明淡出政壇已久，目前掛名某土地開發公司董事長，多在大陸經商，因此結識對岸政經人士，檢調指出，羅曾任立委，陸方於是藉由他手，在台尋覓三軍退役將領與大陸接洽。

羅後來找上夏復翔，夏曾任海軍艦隊長，退役後又擔任海軍官校校友會長，在海軍有廣大人脈，於是經羅志明牽線，率親友赴陸接受落地招待，和大陸相關單位牽上線。