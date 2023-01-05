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涉侵占上千萬貨款、賣假貨 衡昱電商前營運長高調開保時捷複訊

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

衡昱電商公司前營運長黃彥彰與前營運部夏姓女副總，涉嫌侵占公司上千萬貨款，與合夥人鬧翻後離開衡昱，又利用名下公司販售貼有未經授權商標的保健食品，新北地檢署今指揮法務部調查局兵分三路搜索，帶回黃彥彰與夏姓女副總。

稍早黃彥彰移送檢方複訊，他高調開著保時捷凱燕駛入地檢署，下車後在調查官陪同下進入偵查大樓，面對記者提問沒有回應。

檢調調查，黃彥彰與夏女和他人合夥設立衡昱電商，由黃擔任營運長、夏女擔任營運部副總。衡昱電商旗下有許多直播主協助賣貨，再由直播主將貨款繳回公司。兩人涉嫌在去年兩度侵占直播主賣貨繳回公司的貨款上千萬，被合夥人發現，雙方為此鬧翻，合夥人還怒告兩人侵占。

黃彥彰等兩人離開衡昱電商後，又創立多家公司，並利用公司販售貼有未經授權商標的保健食品，被人檢舉，檢調今天行動，帶回黃彥彰與夏女兩名被告。

稍早黃彥彰與夏女在調查官陪同下移送新北檢複訊，他高調開著保時捷凱燕進入地檢，下車後在調查官陪同下進入偵查大樓接受複訊，對記者提問沒有回應。

衡昱電商公司前營運長黃彥彰因涉嫌業務侵占上千萬、賣假貨被移送新北地檢署複訊。記者柯毓庭／攝影
衡昱電商公司前營運長黃彥彰因涉嫌業務侵占上千萬、賣假貨被移送新北地檢署複訊。記者柯毓庭／攝影
黃彥彰稍早在調查局陪同下，高調開著保時捷凱燕載調查官與夏女到新北地檢署，並在調查官陪同下走入偵查大樓接受複訊。記者柯毓庭／攝影
黃彥彰稍早在調查局陪同下，高調開著保時捷凱燕載調查官與夏女到新北地檢署，並在調查官陪同下走入偵查大樓接受複訊。記者柯毓庭／攝影

直播主 電商 侵占 保時捷

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