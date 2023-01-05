快訊

「購物站天后」涉嫌炒股獲利3000萬 檢調兵分12路搜索

高虹安稱新竹棒球場案送檢調查辦 竹檢說話了

手刀預備！過年換新鈔時間出爐 這日開始8家金融機構可換

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「購物站天后」涉嫌炒股獲利3000萬 檢調兵分12路搜索

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上櫃公司寶得利國際負責人張雅琍，涉嫌於2017年至2019年間，涉嫌夥同金主、股市炒手，公司主管及人頭帳戶，分兩波炒作公司股票，獲利共計近3000萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分12路搜索，並約談張女等12人，全案涉犯證交法操縱股價等罪擴大偵辦中。

寶得利在疫情前，是國內專攻陸客的旅遊、購物業者，張女則有「購物站天后」之稱，她自父親、寶得利董事長張竹煌手中接棒後，目前掛名負責人及集團總裁，但這次炒股案中張竹煌並未涉案。

張女2013年號召逾50家觀光產業業者，成立「中華觀光精品產業協會」並擔任理事長，是國內觀光產業界知名人物。

創立於1978年的寶得利，早年主要營業項目為印刷電路板，後來自2012年轉型為珠寶精品設計及菸酒、美妝品銷售，後期鎖定旅遊團從事鑽石、台灣玉石及珊瑚飾品買賣，曾在101大樓、微風南山等著名商場設有據點。

寶得利國際負責人兼總裁張雅琍，涉嫌兩度炒作公司股票，獲利近3000萬遭檢調搜索、約談。圖／翻攝寶得利國際官網
寶得利國際負責人兼總裁張雅琍，涉嫌兩度炒作公司股票，獲利近3000萬遭檢調搜索、約談。圖／翻攝寶得利國際官網

微風南山 鑽石

延伸閱讀

閩男利用145帳戶炒股賺1.4億罰5.7億 罰沒金額創紀錄

3樁腳涉賄 檢調約談民進黨籍新北議員黃淑君

高端內線交易案 董事長張世忠30萬交保：謝謝大家

涉內線交易遭檢調約談 高端發聲明回應了

相關新聞

前台聯立委、海軍少將涉共諜案 檢調大搜索聲押2人

高雄高分檢前天偵辦共諜案，劉姓空軍退役上校吸收6名現役校級軍官，刺探、交付軍中機密，劉男和其中3名軍官情節重大，昨傍晚聲...

一句「老妖婆」爆走！狂婦拿鑰匙狠刺女童臉 飆罵家長瘋狗

台中趙姓婦人偶然聽見社區1名國小女童玩耍時脫口說了句「老妖婆」，趙自認被罵一氣之下走向對方，拿鑰匙朝女童臉狠戳猛刺，對方...

「購物站天后」寶得利國際總裁張雅琍涉炒股 檢調約談

上櫃公司寶得利國際負責人張雅琍，涉嫌於2017年至2019年間，涉嫌夥同金主、股市炒手，公司主管及人頭帳戶，分兩波炒作公...

20歲小媽燙傷3歲男嬰 拖6天送醫枉死竟怪兒體質差

高雄3個月大的男嬰遭熱水燙傷，6天後才送醫，經急救後不治，法醫解剖發現男嬰有餵食不量、重度肺炎等情況，高雄地院審理後，依...

涉侵占上千萬貨款、賣假貨 衡昱電商前營運長被帶回

衡昱電商公司前營運長黃彥彰與前營運部夏姓女副總，涉嫌侵占公司上千萬貨款，與合夥人鬧翻後離開衡昱，又利用名下公司販售貼有未...

他開車違規收罰單…反咬檢舉人不應跟追錄影 訴請撤銷被駁回

鍾姓男子開車行駛中山高，被人檢舉變換車道未打方向燈，收到3000元罰單。他指檢舉人開車逼近取證更容衍生事故；檢舉人「跟追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。