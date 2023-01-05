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「購物站天后」涉嫌炒股獲利3000萬 檢調兵分12路搜索
上櫃公司寶得利國際負責人張雅琍，涉嫌於2017年至2019年間，涉嫌夥同金主、股市炒手，公司主管及人頭帳戶，分兩波炒作公司股票，獲利共計近3000萬元。台北地檢署今指揮調查局台北市調處，兵分12路搜索，並約談張女等12人，全案涉犯證交法操縱股價等罪擴大偵辦中。
寶得利在疫情前，是國內專攻陸客的旅遊、購物業者，張女則有「購物站天后」之稱，她自父親、寶得利董事長張竹煌手中接棒後，目前掛名負責人及集團總裁，但這次炒股案中張竹煌並未涉案。
張女2013年號召逾50家觀光產業業者，成立「中華觀光精品產業協會」並擔任理事長，是國內觀光產業界知名人物。
創立於1978年的寶得利，早年主要營業項目為印刷電路板，後來自2012年轉型為珠寶精品設計及菸酒、美妝品銷售，後期鎖定旅遊團從事鑽石、台灣玉石及珊瑚飾品買賣，曾在101大樓、微風南山等著名商場設有據點。
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