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涉侵占上千萬貨款、賣假貨 衡昱電商前營運長被帶回

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

衡昱電商公司前營運長黃彥彰與前營運部夏姓女副總，涉嫌侵占公司上千萬貨款，與合夥人鬧翻後離開衡昱，又利用名下公司販售貼有未經授權商標的保健食品，新北地檢署今指揮法務部調查局兵分三路搜索，帶回黃彥彰與夏姓女副總。

檢調調查，黃彥彰與夏女和他人合夥設立衡昱電商，由黃擔任營運長、夏女擔任營運部副總。衡昱電商旗下有許多直播主協助賣貨，再由直播主將貨款繳回公司。兩人涉嫌在去年兩度侵占直播主賣貨繳回公司的貨款上千萬，被合夥人發現，雙方為此鬧翻，合夥人還怒告兩人侵占。

黃彥彰等兩人離開衡昱電商後，又創立多家公司，並利用公司販售貼有未經授權商標的保健食品，被人檢舉，檢調今天行動，兵分三路搜索多家公司營運處，帶回黃彥彰與夏女兩名被告，另傳喚3名證人到案說明。

衡昱電商前營運長黃彥彰與前營運部副總夏女涉嫌侵占公司上千萬貨款、賣假貨，今天被檢調兵分三路搜索帶回。聯合報系資料照
衡昱電商前營運長黃彥彰與前營運部副總夏女涉嫌侵占公司上千萬貨款、賣假貨，今天被檢調兵分三路搜索帶回。聯合報系資料照

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