他開車違規收罰單…反咬檢舉人不應跟追錄影 訴請撤銷被駁回

鍾姓男子開車行駛中山高，被人檢舉變換車道未打方向燈，收到3000元罰單。他指檢舉人開車逼近取證更容衍生事故；檢舉人「跟追」他也恐涉違反社會秩序維護法，訴請撤銷處分。基隆地院審理後，認定鍾男違規屬實，檢舉人是偶見違規錄影，非長時間跟監，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，鍾姓男子去年3月14日傍晚開車行駛國道1號，在北向8.9公里處由外側車道，向右變換到當時開放行車的路肩車道時，未顯示方向燈，被他人以行車記錄器錄下影像並提出檢舉。

國道公路警察局第1公路警察大隊汐止分隊檢視影像，認鍾有「行駛高速公路未依規定變換車道使用方向燈行為，舉發違規，公路總局台北市區監理所裁處3000元，並記違規點數1點。

鍾男不服處分提起行政訴訟，主張檢舉人為清楚拍攝車牌，刻意加速接近，兩車距離未達法定安全距離，取證違法。如容任檢舉，不啻鼓勵高度風險駕駛行為，更容易衍生事故，無助道路交通安全。

鍾男還指檢舉人行為恐已涉及違反社會秩序維護法，「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者」規定。為保障個人行動自由，身心免受傷害，以及公共場域合理期待不受侵擾自由的法律秩序，不容公權力鼓勵私人違法取證，過度侵害他的隱私權，訴請撤銷原處分。

法院指出，高速公路供公眾通行，私人隱私期待本已低於非公眾場所。鍾男駕駛違規時，所稱不受他人侵擾自由、資訊隱私等權利，是否一概禁止他人提出偶然取得的相應證據資料檢舉，論點有疑義。鍾男無視違規而提高其他用路人安全風險，更難認主張適當。

鍾男另聲稱檢舉人行為違社會秩序維護法，法官指鍾既無法舉證檢舉人確有刻意跟追，且檢舉人提供影像可見並非與鍾車一直維持同一車道前後關係，應可認檢舉人僅是偶見違規，錄下影像提出檢舉，並未跟追或長時間鎖定鍾車跟監。