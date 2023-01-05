前台聯立委、海軍少將涉共諜案 檢調大搜索聲押2人

高雄高分檢前天偵辦共諜案，劉姓空軍退役上校吸收6名現役校級軍官，刺探、交付軍中機密，劉男和其中3名軍官情節重大，昨傍晚聲押禁見獲准；雄檢又查出前台灣團結聯盟（台聯黨）立委羅志明，疑涉嫌牽線退役將領至大陸接受陸方招待，回台後發展組織，涉案最高層級為海軍退役將領夏復翔，檢方複訊後認兩人有串供、滅證之虞，今依違反國家安全法向法院聲押。

羅志明曾任高雄市議員，2002年至2008年間獲得台聯黨提名，當選兩屆立委，之後還曾代表台聯參選高雄市長，最後僅拿到6599票，2012年轉投國民黨參選屏東縣立委，以5萬5161票敗給民進黨立委蘇震清。

夏復翔為海軍64年班，曾任海軍艦隊長，最高官拜海軍司令部少將政戰副主任，曾任國民黨黃復興黨部副主委。

據了解，羅志明選輸立委後淡出政壇已久，目前掛名某土地開發公司董事長，多在大陸經商，因此結識對岸政經人士，由於他曾任立委，陸方於是藉由他手，在台尋覓三軍退役將領與大陸接洽。

羅後來找上夏復翔，夏曾任海軍艦隊長，退役後又擔任海軍官校校友會長，在海軍有廣大人脈，於是經羅志明牽線，率親友赴陸接受落地招待，藉此大陸相關單位牽上線。

檢調查出，羅志明、夏復翔等人回台後，尋覓其他退役將領，先是設宴、送禮，在邀請退將赴陸旅遊，接受對岸落地招待，食宿等相關費用，均由陸方統戰等部門埋單。

檢調經長期布線，掌握羅志明、夏復翔等人疑受大陸吸收，在台發展組織，布線數年後選在昨天收網，由雄檢指揮高雄市調處動員大批幹員，兵分多路，至羅志明等人的台北、台中、高雄住處、公司搜索，帶回羅志明、夏復翔及其他3名退役將領以及收招待赴陸的親友等20多人。

檢方昨深夜陸續復訊相關證人，涉案3名退役將領及赴陸親友，因涉案情節較低，多認為是赴陸旅遊，並沒有在台發展組織，訊後以數萬至十多萬元交保。

至於羅志明、夏復翔兩人，否認助陸發展組織，檢方複訊後認兩人有串供、滅證之虞，向法院聲押。其餘涉案將領也都高齡7、80歲，是否有其他退將接受陸方招待，檢調仍在釐清。