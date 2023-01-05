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長榮海運兩岸員工年終獎金落差大 上海員工：很寒心

「丟丟妹」李明珊和老公情感決裂 今開離婚調解庭

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

因穿著火辣直播賣海鮮走紅的直播主「丟丟妹」李明珊，與從事海鮮批發商的老公王心正爆出婚變，王心正坦言從去年11月初就與「丟丟妹」斷聯，「丟丟妹」亦向王心正提起離婚訴訟，今兩造在新北地方法院簡易家事庭開調解庭。

王心正曾在受訪時坦承，「丟丟妹」回娘家後他就完全聯絡不上本人，接著就收到調解庭通知書，讓他傻眼，也打算放棄這段婚姻，並稱兩人相處沒有太多問題，婚變主因是岳父及「丟丟妹」的姊姊。

當年「丟丟妹」不顧父親反對、在25歲奉子成婚嫁給王心正，更因此與父親失聯1年多，直到帶著子嗣返家才與父親化解心結。王心正坦承岳父未曾認可他，「不認可我的原因就是兩個字『利益』」，稱結婚並不是想要和岳父搶女兒，而是想要夫妻一起打拚。

王心正稱，「丟丟妹」之所以無心婚姻、向他提起離婚訴訟，是受到家人的煽動，「他爸炒新聞說都是因為我愛玩牌、屢勸不聽，愛玩牌是愛玩什麼牌可以玩到老婆不要老公？他們家人都會講這種很滑稽的東西。」嘆道如今也對這段婚姻心死。

據悉，「丟丟妹」向王心正提起離婚訴訟，兩造今天上午9時許開調解庭，「丟丟妹」步出法院時未向媒體說明。

「丟丟妹」李明珊（圖中）今天前往新北地方法院簡易家事庭，出庭與老公調解離婚。記者柯毓庭／翻攝
「丟丟妹」李明珊（圖中）今天前往新北地方法院簡易家事庭，出庭與老公調解離婚。記者柯毓庭／翻攝

婚姻 離婚 直播主

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