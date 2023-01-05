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一句「老妖婆」爆走！狂婦拿鑰匙狠刺女童臉 飆罵家長瘋狗

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中趙姓婦人偶然聽見社區1名國小女童玩耍時脫口說了句「老妖婆」，趙自認被罵一氣之下走向對方，拿鑰匙朝女童臉狠戳猛刺，對方家長理論時她還飆罵「鴨霸」、「瘋狗會咬人」等語；監視器拍下趙左手反覆戳向女童臉動作，法院審理後依傷害、侮辱罪各判趙拘役50日、30日，可上訴。

檢警調查，趙女去年4月5日在社區遊戲區聽到女童玩耍說了句「老妖婆」，認為對方辱罵她就拿鑰匙朝女童臉、額頭戳刺成傷，同月9日趙又因該傷害事件和女童家長大吵，並於電梯前罵她「她教她女兒罵我」、「她很囂張、鴨霸」，並稱「我就被瘋婆子騷擾」、「瘋狗很會咬人」等語。

法院審理時，趙女否認傷害、侮辱，辯稱自己只用手去戳女童的額頭，並指著她要求別口出惡言，不清楚女童為何有傷勢，和女童母親爭吵部分，認為自己是有感而發且沒指名道姓，認為是對方對號入座。

女童證稱，當天和鄰居一起在社區中庭玩戰鬥陀螺，鄰居說陀螺內住了1位強悍的老妖婆，自己就跟著複誦「老妖婆很強悍」，結果趙女經過誤以為在罵她，就說她沒家教，還用鑰匙戳她臉頰額頭；鄰居也稱，趙女聽到老妖婆一詞暴怒，拿鑰匙毆打女童臉，差點打到眼睛。

女童母親也說，發現女兒鼻子上有一道刮痕，女兒也嚇到哭泣不敢睡，他們馬上去調監視器發現趙女有打人行為就報警。

法院勘驗監視器，發現趙女有多次抬起左手朝女童頭、臉比畫、戳刺或毆打動作，其中更明顯看出趙左手有反覆戳向女童臉2下，並有一道銀色亮光出現射往女童臉部正面，銀色光束出現時，女童頭部同時往後閃躲。

法院審酌，趙女無法控制自己情緒、犯後未坦承也沒和解賠償，傷害兒童部分檢方雖起訴具體求刑6月，但認為稍嫌過重，各依成年人故意對兒童犯傷害罪公然侮辱罪，各判趙拘役50日、30日，均得易科罰金。

趙婦誤認被女童罵「老妖婆」，竟用鑰匙猛戳刺她臉，法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判她拘役50日，示意圖與本案無關。圖／報系資料照
趙婦誤認被女童罵「老妖婆」，竟用鑰匙猛戳刺她臉，法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判她拘役50日，示意圖與本案無關。圖／報系資料照

監視器 公然侮辱 傷害罪

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