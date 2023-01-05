聽新聞
test
0:00 / 0:00
20歲小媽燙傷3歲男嬰 拖6天送醫枉死竟怪兒體質差
高雄3個月大的男嬰遭熱水燙傷，6天後才送醫，經急救後不治，法醫解剖發現男嬰有餵食不量、重度肺炎等情況，高雄地院審理後，依過失致死判男嬰母親江女1年4月、父親楊男10月徒刑。楊判決已經確定，江女上訴後，仍不認罪，將男嬰死因歸咎體質不良，高雄高分院認為江女無悔意，一審量刑妥適，維持原判決。
江女是20歲小媽媽，楊男則為28歲，身亡的男嬰是兩人的第二胎，案發當時家中還有另名1歲半的幼女。白天由江女負責照顧一對兒女，晚上則由下班返家的楊男接手。
2020年7月12日上午10時許，江女在住處勾到熱水壺電線，煮沸的熱水直往地毯上的男嬰身上潑，造成男嬰左耳、左後腦多處燙傷，著急的江女卻未立即將男嬰送醫，反而打電話給楊男求助，楊也未請江女將男嬰送醫，反而要江女等他回家再說。
當晚楊男回家後，兩人擔心若將男嬰送醫，疏於照顧的情況恐引來社會局介入，不僅男嬰可能會被強制安置，連幼女都會被帶走，於是兩人商議後，由楊男外出買燙傷藥膏自理，但事發6天後，男嬰突然失去呼吸心跳，夫妻才將男嬰送醫急救。
法醫解剖發現男嬰左臉頰及左半身多處有二級燒燙傷，且胃部也沒有食物殘留，疑似生前父母親就疏於照顧，餵食不良導致他身體虛弱，且在男嬰死亡前，早已罹患重度肺炎3日以上，被檢方依過失致死罪起訴。
高雄地院判處楊男徒刑10月，江女有期徒刑1年4月，楊因上訴不合法確定，江女則仍否認疏於照顧男嬰，還將男嬰死因歸咎於體質不良，可見她沒有深切檢討，任一審審量刑妥適，維持原判決。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言