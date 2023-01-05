快訊

瑞士評台灣交通「走斑馬線上都會身亡」 交通部回應了

發錢救少子化？東京0到18歲市民「每月普發5000日圓」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

20歲小媽燙傷3歲男嬰 拖6天送醫枉死竟怪兒體質差

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄3個月大的男嬰遭熱水燙傷，6天後才送醫，經急救後不治，法醫解剖發現男嬰有餵食不量、重度肺炎等情況，高雄地院審理後，依過失致死判男嬰母親江女1年4月、父親楊男10月徒刑。楊判決已經確定，江女上訴後，仍不認罪，將男嬰死因歸咎體質不良，高雄高分院認為江女無悔意，一審量刑妥適，維持原判決。

江女是20歲小媽媽，楊男則為28歲，身亡的男嬰是兩人的第二胎，案發當時家中還有另名1歲半的幼女。白天由江女負責照顧一對兒女，晚上則由下班返家的楊男接手。

2020年7月12日上午10時許，江女在住處勾到熱水壺電線，煮沸的熱水直往地毯上的男嬰身上潑，造成男嬰左耳、左後腦多處燙傷，著急的江女卻未立即將男嬰送醫，反而打電話給楊男求助，楊也未請江女將男嬰送醫，反而要江女等他回家再說。

當晚楊男回家後，兩人擔心若將男嬰送醫，疏於照顧的情況恐引來社會局介入，不僅男嬰可能會被強制安置，連幼女都會被帶走，於是兩人商議後，由楊男外出買燙傷藥膏自理，但事發6天後，男嬰突然失去呼吸心跳，夫妻才將男嬰送醫急救。

法醫解剖發現男嬰左臉頰及左半身多處有二級燒燙傷，且胃部也沒有食物殘留，疑似生前父母親就疏於照顧，餵食不良導致他身體虛弱，且在男嬰死亡前，早已罹患重度肺炎3日以上，被檢方依過失致死罪起訴。

高雄地院判處楊男徒刑10月，江女有期徒刑1年4月，楊因上訴不合法確定，江女則仍否認疏於照顧男嬰，還將男嬰死因歸咎於體質不良，可見她沒有深切檢討，任一審審量刑妥適，維持原判決。可上訴。

江姓女子打翻熱水壺，滾燙熱水潑向3月大男嬰卻未立即送醫，造成男嬰無辜枉死，被判刑1年4月。熱水壺示意圖。記者張議晨／攝影
江姓女子打翻熱水壺，滾燙熱水潑向3月大男嬰卻未立即送醫，造成男嬰無辜枉死，被判刑1年4月。熱水壺示意圖。記者張議晨／攝影

肺炎 父母

延伸閱讀

小弟幫警察開門遭報復 電擊棒塞嘴開電、灌G水整死

「付不起是因為他不努力」 工人性侵女同事未遂答應賠20萬

台南饅頭夫妻前進南投 送愛的腳嚇壞人卻惹感動

豐原鐵皮違建4死火警 雅速達老闆涉過失致死80萬元交保

相關新聞

20歲小媽燙傷3歲男嬰 拖6天送醫枉死竟怪兒體質差

高雄3個月大的男嬰遭熱水燙傷，6天後才送醫，經急救後不治，法醫解剖發現男嬰有餵食不量、重度肺炎等情況，高雄地院審理後，依...

旅館變豪宅！新北市官員圖利潤隆建設40.5億 5官商遭訴

上市公司興富發轉投資公司潤隆建設，2011年於新北市新店推出水岸豪宅「國賓大苑」，卻爆發將旅館用地充當豪宅販售弊案。台北...

報導邱議瑩喊「大家麥離開」打悲情牌 中天挨罰20萬打官司逆轉勝

中天新聞台5年前高雄市長選舉時播出節目，指當時參選的高雄市長陳其邁造勢活動尚未結束，民眾已經走光光，立委邱議瑩拿麥克風喊...

長期家暴…六旬婦勒斃七旬酒醉夫 檢起訴「請法官酌減其刑」

彰化市69歲吳姓婦人長期受到酗酒丈夫76歲陳男家暴，去年12月陳男凌晨又把吳婦及發展遲緩的二女兒叫起來打罵後，因醉酒摔倒...

彰化執行署今年首拍會 拍出土地及股票1467萬元

執行執行署彰化分署今年首度拍賣會，順利拍出1筆土地、3家公司股票，共拍定1467萬餘元，成果豐碩。

網紅「小玉」製作換臉謎片 再判賠女YouTuber 50萬元

網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿移植受害者臉部到色情片牟利，台灣新北地方法院近期再判2人須賠償女YouTuber新台幣50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。