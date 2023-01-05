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彰化執行署今年首拍會 拍出土地及股票1467萬元
執行執行署彰化分署今年首度拍賣會，順利拍出1筆土地、3家公司股票，共拍定1467萬餘元，成果豐碩。
彰化分署昨天辦理的首場「123聯合拍賣會」，土地是座落在彰化縣北斗鎮螺青段土地，面積約187坪，彰化分署說，地主民國前3年出生的鄭姓男子，因列為失蹤人口，2018年經彰化地方法院裁定宣告於1957年1月1日死亡，多年來無人繳納地價稅，經彰化縣地方稅務局移送彰化分署強制執行。
彰化分署說，這筆地原為產權複雜的共有地，閒置多年未能開發利用，共有人在20210年向彰化地方法院訴請判決分割，因鄭男持分最多而分得前窄後寬地形的錢袋地，在民俗風水上有招財進寶意涵，分割後的土地，不僅產權單純，鄰近有國小、超商，生活機能相當便利。
彰化分署去年公告拍賣這筆土地，昨天第4次拍賣，底價1300萬元，超優惠底價吸引不少買家詢問，最終以1366萬8888元拍定，賣得價金除可足額清償鄭男積欠的地價稅，課得的地增值稅約270萬餘元，可挹注國庫。
另一拍賣標的為大葉高島屋百貨股份有限公司發行的實體股票12萬5000股。彰化分署說，持有的葉男擔任機械公司、貿易公司負責人，遭中區國稅局課徵1995至1998年度綜合所得稅合計3583萬餘元，自2001年起，由中區國稅局陸續移送彰化分署執行，彰化分署曾在2004年、2011年間二度管收葉男，2011年第二次管收葉男2個月後，葉男辦理分期月繳10萬元，並由葉男兒子出面擔保後獲得釋放。
葉男在2018年7月死亡，彰化分署續向擔保人執行，本次拍賣的股票即是擔保人持有自行交出，拍賣時，最終以每股8元總價100萬元拍定，將全數用以清償葉男積欠的稅捐債務。另中日國際企業股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司兩家股票則拍出18888元。
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