彰化執行署今年首拍會 拍出土地及股票1467萬元

執行執行署彰化分署今年首度拍賣會，順利拍出座落在彰化縣北斗鎮螺青段土地，面積約187坪，以1366萬8888元拍定。圖／行政執行署彰化分署提供 執行執行署彰化分署今年首度拍賣會，順利拍出1筆土地、3家公司股票，共拍定1467萬餘元，成果豐碩。

彰化分署昨天辦理的首場「123聯合拍賣會」，土地是座落在彰化縣北斗鎮螺青段土地，面積約187坪，彰化分署說，地主民國前3年出生的鄭姓男子，因列為失蹤人口，2018年經彰化地方法院裁定宣告於1957年1月1日死亡，多年來無人繳納地價稅，經彰化縣地方稅務局移送彰化分署強制執行。

彰化分署說，這筆地原為產權複雜的共有地，閒置多年未能開發利用，共有人在20210年向彰化地方法院訴請判決分割，因鄭男持分最多而分得前窄後寬地形的錢袋地，在民俗風水上有招財進寶意涵，分割後的土地，不僅產權單純，鄰近有國小、超商，生活機能相當便利。

彰化分署去年公告拍賣這筆土地，昨天第4次拍賣，底價1300萬元，超優惠底價吸引不少買家詢問，最終以1366萬8888元拍定，賣得價金除可足額清償鄭男積欠的地價稅，課得的地增值稅約270萬餘元，可挹注國庫。

另一拍賣標的為大葉高島屋百貨股份有限公司發行的實體股票12萬5000股。彰化分署說，持有的葉男擔任機械公司、貿易公司負責人，遭中區國稅局課徵1995至1998年度綜合所得稅合計3583萬餘元，自2001年起，由中區國稅局陸續移送彰化分署執行，彰化分署曾在2004年、2011年間二度管收葉男，2011年第二次管收葉男2個月後，葉男辦理分期月繳10萬元，並由葉男兒子出面擔保後獲得釋放。