交棒後代遭家暴！96歲老董欲奪回股權 反被媳、孫告上法庭

高雄某鐵工廠96歲游姓老董將公司股份移轉給媳婦、孫子，打算將事業交棒給下一代，結果游男卻遭媳婦、孫子施暴，還被兩人提告，氣得將兩人股權收回，結果被媳婦告偽造文書罪，高雄地院審理後，認定游移轉股權未經媳婦、孫子同意，判他有罪，不過因高齡96歲，如果判刑恐讓他無法安養天年，予以免刑。

判決指出，游男1966創辦這家鋼鐵廠，資本額3000萬，後來又成立另家工業公司，資本額2000萬，游擔任兩家公司董事長，後來他自覺年事已高，將事業逐步交棒，陸續將兩間公司各1000股的股分移轉給兩個兒子，每股價值約1萬元，但大兒子離世後，股份由媳婦和孫子繼承。

後來游男疑遭媳婦、孫子言語、暴力相向，他氣不過，2018年8月13日，跑到高雄市經發局申請變更持股，把原本給大兒子的股份收回，私下移轉鋼鐵廠770股、工業公司440股至自己手上，經發局承辦員經書面審查後，完成變更。結果媳婦、孫子發現自己持股不翼而飛，氣得提告游男偽造文書，

高雄地院審理時，游男稱，他一手創立工廠和公司，當初是把股份「借名登記」在兩人名下，實際股份仍是他的，有權作變更，他只是不滿媳婦、孫子在兒子過世後，霸佔他財產，甚至對他施暴、提告，才決定把股份拿回來。

雄院法官傳喚家人出庭，確認游男分配股份時，是生前預為財產規畫，將財產預先分配給子女，媳婦、孫子也有定期領取股利，並不是游男所說的「借名登記」。