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14年前涉詐判刑 女子再捲類似刑案獲無罪

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名林姓女子去年8月因新冠疫情和自身疾病無法工作，想辦貸款度日，結果銀行帳戶被詐欺集團盜用，捲入詐欺官司；林女雖否認涉案，但因有類似詐欺前科，仍被桃園地檢署起訴，經桃園地院審理後，今才獲判無罪。全案上訴。

判決指出，林女被控提供名下2家銀行帳戶存摺與提款卡給詐欺集團使用，導致王姓、姜姓和郭姓3名男女受騙上當，損失32萬元，行為涉犯幫助詐欺取財和幫助洗錢等罪。

審理時，林女矢口否認詐欺犯行，辯稱案發時新冠疫情嚴重，自身又罹患憂鬱症無法工作，想要借貸生活費，才會誤信貸款廣告簡訊，提供銀行帳戶和提款卡等物。林女表示，自己依廣告簡訊指示洽詢，對方自稱遠東銀行個人信貸專員，佯稱只要提供個人資料和提款卡，就可幫忙美化帳戶現金流及增加信用，是基於委託辦理貸款才交付帳戶。

法院調查林女與詐欺集團成員的對話紀律，詐團成員確實以個人信貸專員自居，並稱「公司這邊有收到您的資料」、「我有幫您做加急」等語，顯見林女為了貸款交付帳戶並非虛構。此外，林女因辦貸久候未果，去年９月即向警方報案，此報案時間早於林女涉嫌詐欺被警方傳喚做筆錄的時間，可認其察覺異狀後，主動揭發帳戶遭詐欺集團盜取，也難認有幫助詐欺或洗錢行為。

法院認為，檢察官雖指林女2008年曾將銀行帳戶借給友人而涉幫助詐欺案件判刑確定，主觀上應知提供帳戶可能被詐騙集團使用，但2件事情前後相隔14年之久，而且前案是因為出借帳戶給友人而觸法，與本案辦理貸款情況有所不同，難以用前案來認定本案有詐欺的不確定故意，因此判處無罪。

桃園一名女子因新冠疫情和自身疾病無法工作，想辦貸款度日，未料遇詐欺集團騙個資帳戶（示意圖）。本報資料照片
桃園一名女子因新冠疫情和自身疾病無法工作，想辦貸款度日，未料遇詐欺集團騙個資帳戶（示意圖）。本報資料照片

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