網紅「小玉」製作換臉謎片 再判賠女YouTuber 50萬元

「小玉」朱玉宸（右）利用人工智慧合成技術，將被害人換臉製成不雅影片。 聯合報系資料照 網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿移植受害者臉部到色情片牟利，台灣新北地方法院近期再判2人須賠償女YouTuber新台幣50萬元，可上訴。

檢警調查，朱玉宸與莊炘睿利用人工智慧深偽技術（Deepfake）合成119名被害人臉部製成色情影片，自民國109年7月起到110年10月共牟利1300餘萬元，包括無黨籍高雄市議員黃捷、民主進步黨籍立法委員高嘉瑜與網紅鄭家純等受害。

台灣新北地方檢察署依涉犯妨害風化、個人資料保護法與加重誹謗等罪起訴，新北地院依個資法119罪宣判朱玉宸5年6月有期徒刑、莊炘睿3年8月有期徒刑，都可易科罰金；新北檢認為判決過輕，且未與受害者達成和解，已上訴。

另外，有21名受害者附帶要求民事賠償，其中黃捷及另名空服員去年獲判賠100萬元，另名女YouTuber認為朱玉宸與莊炘睿不法所得超過1300萬元，且所作所為足以損害名譽，求償100萬元。

朱玉宸自認雖透過深偽技術編輯猥褻影片營利，但目的不是故意侮辱、貶低對方人格名譽，且散布對象僅限註冊會員，沒故意外流，觀眾也知道這些影片不是真的，他沒侵害名譽權惡意；莊炘睿雖承認對方主張，但希望調降金額到50萬元。

新北地院認為兩人將受害者臉部合成製作猥褻影片，供許多人觀覽，當然嚴重貶損女YouTuber的社會評價；審酌兩造社會地位與經濟能力等，加上女YouTuber曾當庭同意接受50萬元賠償，判2人賠50萬元。