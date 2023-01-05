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報導邱議瑩喊「大家麥離開」打悲情牌 中天挨罰20萬打官司逆轉勝

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中天電視報導指邱議瑩喊「大家麥離開」打悲情牌，被NCC裁罰20萬元，台北高等行政法院判中天勝訴確定。圖／聯合報系資料照片
中天電視報導指邱議瑩喊「大家麥離開」打悲情牌，被NCC裁罰20萬元，台北高等行政法院判中天勝訴確定。圖／聯合報系資料照片
中天新聞台5年前高雄市長選舉時播出節目，指當時參選的高雄市長陳其邁造勢活動尚未結束，民眾已經走光光，立委邱議瑩拿麥克風喊「大家麥離開」打悲情牌，被國家通訊傳播委員會（NCC）依違反衛星廣播電視法裁罰20萬元，中天不服提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判中天勝訴免罰確定。

中天新聞台2018年11月12日午間新聞播出「陳其邁回防大旗美，邱議瑩"大家麥離開"打悲情牌」節目，NCC認為違反衛廣法裁罰20萬元，中天提行政訴訟救濟，一審撤銷處分判中天勝訴，但被北高行廢棄發回更審。

台北地方法院更一審逆轉判中天敗訴，仍要裁罰20萬元；中天拚上訴，無論邱議瑩呼喊聲為「大家嘸離開」或「大家麥離開」，影片都未經偽造，且節目是根據造勢晚會畫面，判斷民眾已紛紛離開現場，記者「民眾走光光」的說法與事實相符。

北高行認為，中天節目指「台下民眾已經走光光了」時，同時播放紅色塑膠椅堆疊、地面有許多垃圾畫面，可見非憑空虛構；另關於邱議瑩究竟是喊「大家不要離開」或「大家沒有離開」，NCC諮詢委員意見分歧，且經法院勘驗也難以辨明。

北高行指出，NCC處分擅自認定邱議瑩喊「大家沒有離開」，指中天節目違法並裁罰，有所違誤應撤銷，故自為判決撤銷20萬元處分，判中天勝訴確定。

邱議瑩 NCC 中天新聞

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