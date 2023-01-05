長期家暴…六旬婦勒斃七旬酒醉夫 檢起訴「請法官酌減其刑」

彰化市69歲吳姓婦人與子女長期受到酗酒丈夫76歲陳男家暴，去年12月吳婦凌晨又被叫起打罵後，趁陳男酒後撞昏，用電線將他勒死，彰化地檢署依殺人罪起訴吳婦。資料照／記者林敬家攝影 彰化市69歲吳姓婦人長期受到酗酒丈夫76歲陳男家暴，去年12月陳男凌晨又把吳婦及發展遲緩的二女兒叫起來打罵後，因醉酒摔倒撞昏，吳婦趁機用電線將他勒死，彰化地檢署依殺人罪起訴吳婦，但認為吳婦被家暴長達10年以上，請求法官酌減其刑。

檢方調查，吳婦與3名子女從子女年幼時就被陳男酒後家暴，陳男不分白日、半夜，只要喝醉就會把子女叫醒罰跪聽訓，以棒棍毆打，吳婦為了保護子女，也常被陳男毆打辱罵，陳男甚至常持鋸刀在吳婦面前揮舞，對她說「我殺死你，只是關4個月而已」，造成吳婦長期處於不安驚懼，難以入眠狀態。

去年12月21日凌晨，陳男酒後又把二女兒叫醒，要她到廚房聽訓，還毆打二女兒，到了凌晨3點再到2樓房間把正在睡的吳婦的棉被掀開，要她下樓聽訓，因天氣冷，吳婦動作較慢，陳男即動手打吳婦的頭和手臂數下，造成吳婦頭部受傷、雙上臂、右腕挫傷，陳男在廚房一邊喝高梁酒，一邊對吳婦和女兒訓話長達一小時。

陳男後因酒醉摔倒頭部撞到地面即昏睡，吳婦因長期受到家暴，自覺精神和體力已難以負荷，且想到陳男常揚言要殺她，即拿家中電線勒陳男脖子約10分鐘，即把陳男勒斃，並打電話給在外地的兒子說她要自殺了，兒子再通知在外地的大姐並報警。

經3名子女證稱陳男多年來對吳婦及他們家暴，檢察官認為，吳婦長達10年以上受到家暴，為了保護自己的生命，一時失慮才鑄成大錯，且犯後坦承犯行，態度良好，家屬也不願對她提出告訴，雖依殺人罪起訴，但認為法定刑期猶嫌過重，本件屬法重情輕，請法院酌減其刑。

由於這起家庭悲劇社會爭議大，原本彰化地檢署有意列為彰化縣第一件國民法官參審案件，但因家屬不願提告，考量家屬悲痛心情，仍決定不列入國民法官參審案件。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線