快訊

下午12時59分台東外海規模4.4地震 最大震度2級

新竹棒球場開挖驚現廢電線傳遭滅證 原來是「他」移除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長期家暴…六旬婦勒斃七旬酒醉夫 檢起訴「請法官酌減其刑」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市69歲吳姓婦人與子女長期受到酗酒丈夫76歲陳男家暴，去年12月吳婦凌晨又被叫起打罵後，趁陳男酒後撞昏，用電線將他勒死，彰化地檢署依殺人罪起訴吳婦。資料照／記者林敬家攝影
彰化市69歲吳姓婦人與子女長期受到酗酒丈夫76歲陳男家暴，去年12月吳婦凌晨又被叫起打罵後，趁陳男酒後撞昏，用電線將他勒死，彰化地檢署依殺人罪起訴吳婦。資料照／記者林敬家攝影
彰化市69歲吳姓婦人長期受到酗酒丈夫76歲陳男家暴，去年12月陳男凌晨又把吳婦及發展遲緩的二女兒叫起來打罵後，因醉酒摔倒撞昏，吳婦趁機用電線將他勒死，彰化地檢署依殺人罪起訴吳婦，但認為吳婦被家暴長達10年以上，請求法官酌減其刑。

檢方調查，吳婦與3名子女從子女年幼時就被陳男酒後家暴，陳男不分白日、半夜，只要喝醉就會把子女叫醒罰跪聽訓，以棒棍毆打，吳婦為了保護子女，也常被陳男毆打辱罵，陳男甚至常持鋸刀在吳婦面前揮舞，對她說「我殺死你，只是關4個月而已」，造成吳婦長期處於不安驚懼，難以入眠狀態。

去年12月21日凌晨，陳男酒後又把二女兒叫醒，要她到廚房聽訓，還毆打二女兒，到了凌晨3點再到2樓房間把正在睡的吳婦的棉被掀開，要她下樓聽訓，因天氣冷，吳婦動作較慢，陳男即動手打吳婦的頭和手臂數下，造成吳婦頭部受傷、雙上臂、右腕挫傷，陳男在廚房一邊喝高梁酒，一邊對吳婦和女兒訓話長達一小時。

陳男後因酒醉摔倒頭部撞到地面即昏睡，吳婦因長期受到家暴，自覺精神和體力已難以負荷，且想到陳男常揚言要殺她，即拿家中電線勒陳男脖子約10分鐘，即把陳男勒斃，並打電話給在外地的兒子說她要自殺了，兒子再通知在外地的大姐並報警。

經3名子女證稱陳男多年來對吳婦及他們家暴，檢察官認為，吳婦長達10年以上受到家暴，為了保護自己的生命，一時失慮才鑄成大錯，且犯後坦承犯行，態度良好，家屬也不願對她提出告訴，雖依殺人罪起訴，但認為法定刑期猶嫌過重，本件屬法重情輕，請法院酌減其刑。

由於這起家庭悲劇社會爭議大，原本彰化地檢署有意列為彰化縣第一件國民法官參審案件，但因家屬不願提告，考量家屬悲痛心情，仍決定不列入國民法官參審案件。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

家暴 殺人

延伸閱讀

獨／全台首件國民法官案出爐！台中搶頭香將審理殺人案

長期遭施暴、扛照顧壓力…6旬婦殺酒醉夫 可能列彰化首起國民法官參審案

彰化6旬女電線勒斃7旬酒醉丈夫 警封鎖現場

相關新聞

報導邱議瑩喊「大家麥離開」打悲情牌 中天挨罰20萬打官司逆轉勝

中天新聞台5年前高雄市長選舉時播出節目，指當時參選的高雄市長陳其邁造勢活動尚未結束，民眾已經走光光，立委邱議瑩拿麥克風喊...

長期家暴…六旬婦勒斃七旬酒醉夫 檢起訴「請法官酌減其刑」

彰化市69歲吳姓婦人長期受到酗酒丈夫76歲陳男家暴，去年12月陳男凌晨又把吳婦及發展遲緩的二女兒叫起來打罵後，因醉酒摔倒...

台中清潔隊員誇口關係好、能幫喬職位 詐騙80萬判1年

時任台中市環保局清潔隊林姓隊員得知江姓男子考清潔隊落榜想走後門，經中間友人牽線後相約見面，林向江佯稱「我關係很好，能透過...

新婚2個月鬧離…夫轉回200萬「投資款」妻報警 法院認定非贈與

楊姓夫妻結婚2個多月就激烈爭吵，楊提離婚，妻子指控他擅自操作她手機，將台新銀行帳戶內的200萬元存款轉至自己名下。妻子報...

掏空和進電子逾8000萬 前董座龔俊仁遭訴、副董通緝

上櫃公司和進電子前董事長龔俊仁，涉嫌於2013、2014年間，與時任副董陳盈全等人，共謀以虛偽不實交易，前後三度掏空公司...

酒駕男欠繳9萬罰鍰祖產遭查封4天 父無奈代繳清

49歲陳姓男子日前酒駕遭舉發裁罰9萬元，但遲遲未繳納，新北交裁處移送行政執行署士林分署執行，去年12月29日查封陳男名下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。