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掏空和進電子逾8000萬 前董座龔俊仁遭訴、副董通緝

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

上櫃公司和進電子前董事長龔俊仁，涉嫌於2013、2014年間，與時任副董陳盈全等人，共謀以虛偽不實交易，前後三度掏空公司共8025萬5000元中飽私囊；另外該公司前總經理曾明輝也涉嫌侵占公款249萬元。台北地檢署今依違反證交法非常規交易、特別背信等罪起訴龔男等8人，並對遲未到案的陳男發布通緝。

成立於1991年和進電子，主要業務為生產、製造電子零件及材料，後來跨足飯店業，於集團成立「觀光飯店開發事業處」。

檢調查出，2013、2014年間，龔俊仁等人明知晶粒測試機可以按月租借，無須投入巨資購買，卻捨租改買，藉口採購20台測試機再虛增採購金額，掏空和進2299萬5000元；同時偽造另筆出售晶片的假交易，從中掏空公司3126萬元。

此外，龔、陳等人還涉嫌以私人公司買下花蓮市鬧區旅館後，再以和進委託金鼎公司裝修旅館，並向金鼎購買旅館租賃權及簽訂虛偽顧問契約等方式，再度掏空公司2600萬元。

檢察官另發現，除了龔、陳等人及下屬涉嫌非常規交易及製造不實財報外，和進前總經理、時任電子事業部經理曾明煇，也涉嫌業務侵占等罪，曾男為抵償私人債務，把自己名下公司遠電公司改由親戚擔任負責人，再主導遠電向和進進行採購，待晶片、記憶體到手後再轉賣牟利。

上櫃公司和進電子前董事長龔俊仁，涉嫌與時任副董陳盈全等人掏空公司8025萬遭北檢起訴。記者蔣永佑／攝影
上櫃公司和進電子前董事長龔俊仁，涉嫌與時任副董陳盈全等人掏空公司8025萬遭北檢起訴。記者蔣永佑／攝影

掏空 侵占

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