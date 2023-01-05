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酒駕男欠繳9萬罰鍰祖產遭查封4天 父無奈代繳清

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

49歲陳姓男子日前酒駕遭舉發裁罰9萬元，遲遲未繳納，祖產遭查封，陳父無奈代為繳清。圖／士林分署提供
49歲陳姓男子日前酒駕遭舉發裁罰9萬元，遲遲未繳納，祖產遭查封，陳父無奈代為繳清。圖／士林分署提供
49歲陳姓男子日前酒駕遭舉發裁罰9萬元，但遲遲未繳納，新北交裁處移送行政執行署士林分署執行，去年12月29日查封陳男名下位在台北士林區的祖產，4天後，陳男老父親無奈代繳清9萬元，保住祖產避免遭法拍。

陳男去年1月4日下午5時許，酒駕騎機車行經新北新店區中興路遭警方攔查，酒測超標遭法辦，且5年內酒駕超標2次以上，警方舉發後由新北交裁處裁罰9萬元，陳男逾期未繳納，遭移送士林分署執行。

士林分署指出，去年5月收案後調查，陳男除了不動產外無其他財產或薪資可供執行，因此發函囑託地政機關辦理查封不動產，去年12月29日，執行人員會同新北交裁處、員警到士林延平北路長屋張貼封條。

陳男的父親表示，房子是陳家祖產，目前是陳男和陳男兄長共同持有，已很久沒和陳男聯繫，不願多談，但4天後陳父親自到士林分署，無奈表示，房子是全家人的棲身之所，陳的兄長願意代為繳清9萬元。

士林分署確認酒駕罰鍰繳清後，立即發函地政機關塗銷不動產查封登記，返還不動產。士林分署呼籲，駕駛人應遵守交通規則，切勿酒後駕車，如遭裁罰亦應盡速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行，影響自身權益，甚至累及家人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

49歲陳姓男子日前酒駕遭舉發裁罰9萬元，遲遲未繳納，祖產遭查封，陳父無奈代為繳清。圖／士林分署提供
49歲陳姓男子日前酒駕遭舉發裁罰9萬元，遲遲未繳納，祖產遭查封，陳父無奈代為繳清。圖／士林分署提供
49歲陳姓男子日前酒駕遭舉發裁罰9萬元，遲遲未繳納，祖產遭查封，陳父無奈代為繳清。圖／士林分署提供
49歲陳姓男子日前酒駕遭舉發裁罰9萬元，遲遲未繳納，祖產遭查封，陳父無奈代為繳清。圖／士林分署提供

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