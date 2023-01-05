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抽籤出爐！台中承審首件國民法官案 將由這合議庭審理

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民法官制度元旦上路，台中地檢署昨起訴黃姓業務員殺人案今天移審，台中地院也成全台第一個承審國民法官案件的法院，中院今上午由電腦抽籤，抽到刑四庭負責承審，經由刑四庭庭長唐中興擔任受命法官、另2名庭員擔任陪席法官，另由刑五庭負責接押、延押庭。

台中地院行政庭長李進清表示，今天上午10點台中地檢署起訴移審1件適用國民法官法案件，案由為殺人案件，中院已經完成電腦分案，案號為「112國審重訴字1」號，電腦分案結果由刑事庭第四庭受理。

李進清表示，刑事庭庭長唐中興將擔任本案受命法官，另2名庭員擔任陪席法官，之後會再依法定程序選任6位國民法官一同審判。

唐中興為司法官訓練所40期結業，曾歷任一、二審法官，在台中高分院期間還曾承審過鄭性澤被控殺警案

全案起因於，黃姓、施姓（均22歲）直銷公司業務員疑似因業績分配獎金、債務問題起爭執，黃去年10月20日持刀到施住家理論，激動朝他揮舞、猛刺，害施胸口、脖子中刀倒臥血泊身亡；檢方相驗研判為他殺，向法院聲押獲准，經偵查2個多月，昨依殺人罪嫌起訴，今上午移審法院。

台中地院行政庭長李進清今天上午說名國民法官電腦抽籤結果。記者曾健祐／攝影
台中地院行政庭長李進清今天上午說名國民法官電腦抽籤結果。記者曾健祐／攝影

國民法官 殺警案

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