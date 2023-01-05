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與未滿16歲小女友同居激戰百餘次致懷孕 花蓮男判刑2年

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名20多歲的江姓男子，與未滿16歲小女友同居，10個月發生百餘次性行為，致女友懷孕並墮胎。女方家人堅持提告，花蓮地方法院依妨害性自主罪共103罪，判處江男合併應執行2年，全案可上訴。

判決書指出，江姓男子109年1月開始與小女友交往，同年7月起在花蓮市中山路租屋同居，兩人以每周1到4次的頻率，在住處或旅店發生性行為，一直到同年10月，合計共發生103次。後來因女方懷孕，診所發現後通報社會處，循線查獲。

江男對此坦承不諱，且案發後女子墮胎，胚胎經送驗後，與江男親子關係的機率高達99%，女方家人提出妨害性自主告訴。

花蓮地方法院合議庭法官考量，江姓男子犯案時雖才22歲，但在此案發生前1年多，就曾因與未滿14歲的女子發生性行為，被判刑1年8個月，緩刑5年，因此不依刑法第59條規定酌減其刑。

但江男與小女友是兩情相悅，犯後坦承犯行，也有意願與告訴人和解，被害女子也不願提告，雖犯103罪，若以實質累加的方式定應執行刑，處罰刑度過重，在量刑權之法律拘束及法秩序理念規範之比例原則、平等原則等綜合判斷後，就被告所犯一罪判刑3個月，合併應執行2年。

花蓮一名男子與未滿16歲小女友同居，發生百餘次性行為致對方懷孕遭判刑2年。示意圖／Ingimage
花蓮一名男子與未滿16歲小女友同居，發生百餘次性行為致對方懷孕遭判刑2年。示意圖／Ingimage

花蓮 性行為 墮胎

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