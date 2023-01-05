快訊

非法廢土載一趟賺20萬 「黑金光電」利益黑白兩道都覬覦

6000元現金最快3月落袋 看懂超徵稅收去哪了

經典賽／新竹球場挖到廢磚頭 高虹安決定不辦熱身賽

兩男行車糾紛…一方拿安全帽 先拿鐵鎚這方卻輸了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓男子和劉姓男子騎車時發生糾紛，劉男超越陳男機車後停下，陳男看劉男手拿安全帽，以為要拿帽子打他，於是翻出機車裡的鐵槌與他對槓，結果劉男只是把安全帽放妥，陳男反被控持鐵鎚脅迫他人，被依恐嚇罪處拘役20天，得易科罰金。

判決指出，去年8月23日中午12時許，劉男、陳男騎車經過自強三路與永昌街口，雙方因行車問題爆發糾紛，劉超越陳男機車後，在陳男車前停下，手裡則拿著另外一頂安全帽。

陳男見狀以為劉男要拿安全帽打他，從機車坐墊下翻出一把鐵鎚，作勢攻擊劉男，結果劉只是把安全帽從機車掛勾放到坐墊上，並不是要拿安全帽打陳男，事後陳男反被劉男提告恐嚇，鐵鎚也被作為證物查扣。

檢方偵結後，認為陳男拿鐵鎚作勢攻擊，已使人心生畏懼，因此依恐嚇危害安全罪起訴，並聲請簡易判決處刑。高雄地院審理時，陳男喊冤，稱他看到劉男拿著安全帽走過來，以為他要打人，才拿出鐵槌保護自己。

但法官根據現場監視器相關畫面，認為當時劉男是空手走向陳男，陳卻持鐵鎚衝向劉男，劉見狀用手阻擋後跑離現場，整個過程中安全帽都未取下，只是將另頂安全帽放好，並沒有要對陳男造成不法侵害。

法官認定陳男拿鐵鎚作勢攻擊，已使人心生畏怖，致生危害於安全，依恐嚇罪處拘役20天，得易科罰金。

鐵鎚示意圖。圖／讀者提供
鐵鎚示意圖。圖／讀者提供

安全帽 恐嚇

延伸閱讀

通緝犯上午就喝茫騎車未戴安全帽 警交通疏導逮人歸案

影／持安全帽狂毆恆春卡丁車工作人員 6名台北遊客送法辦

獨家發明「魚鱗變衣服」 紡織董座摔車全身癱瘓國賠結果出爐！

影／桃園機車待轉標示不清 騎士遭撞頭部著地靠安全帽躲劫

相關新聞

台中24歲女網咖產子 涉弄死新生兒遭法院收押禁見

台中24歲潘姓女子3日凌晨突在台灣大道1間網咖產子，但產後竟涉嫌殺害新生兒，還連同遺體、臍帶及胎盤打包裝袋，檢警初步朝生...

兩男行車糾紛 一方拿安全帽 先拿鐵鎚這方卻輸了

高雄陳姓男子和劉姓男子騎車時發生糾紛，劉男超越陳男機車後停下，陳男看劉男手拿安全帽，以為要拿帽子打他，於是翻出機車裡的鐵...

酒駕拒測27萬罰單不繳 麗寶OUTLET旁祖產遭查封險法拍

台中張姓男子接連酒駕、拒測挨罰27萬元拖欠沒繳納，行政執行署台中分署追查發現，張男雖無收入、存款，但名下還有近200坪房...

老翁酒駕拒檢挨罰殃及祖產 堂兄弟籌錢解危

雲林縣二崙鄉78歲洪姓老翁，騎機車涉嫌酒駕被警員攔查，洪翁拒絕酒測，遭裁罰9萬元，又因無照駕駛及未繳地價稅，合計滯納金額...

國小特教班老師在教室裝攝影機遭懲處 不服打官司被法院痛斥

新北市某國小特教班陳姓老師未經同意在教室裝攝影機，被校方教師成績考核委員會記申誡一次，他不服提行政訴訟要求撤銷處分，認為...

他撞死突然換車道騎士遭起訴 法官認定反應時間不到1秒判無罪

林姓男子駕車行經新北市新店區安一路時，前方的機車騎士往內側車道偏移，兩車擦撞，騎士倒地、顱內出血，送醫2天不治。新北地檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。