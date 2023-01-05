兩男行車糾紛…一方拿安全帽 先拿鐵鎚這方卻輸了

高雄陳姓男子和劉姓男子騎車時發生糾紛，劉男超越陳男機車後停下，陳男看劉男手拿安全帽，以為要拿帽子打他，於是翻出機車裡的鐵槌與他對槓，結果劉男只是把安全帽放妥，陳男反被控持鐵鎚脅迫他人，被依恐嚇罪處拘役20天，得易科罰金。

判決指出，去年8月23日中午12時許，劉男、陳男騎車經過自強三路與永昌街口，雙方因行車問題爆發糾紛，劉超越陳男機車後，在陳男車前停下，手裡則拿著另外一頂安全帽。

陳男見狀以為劉男要拿安全帽打他，從機車坐墊下翻出一把鐵鎚，作勢攻擊劉男，結果劉只是把安全帽從機車掛勾放到坐墊上，並不是要拿安全帽打陳男，事後陳男反被劉男提告恐嚇，鐵鎚也被作為證物查扣。

檢方偵結後，認為陳男拿鐵鎚作勢攻擊，已使人心生畏懼，因此依恐嚇危害安全罪起訴，並聲請簡易判決處刑。高雄地院審理時，陳男喊冤，稱他看到劉男拿著安全帽走過來，以為他要打人，才拿出鐵槌保護自己。

但法官根據現場監視器相關畫面，認為當時劉男是空手走向陳男，陳卻持鐵鎚衝向劉男，劉見狀用手阻擋後跑離現場，整個過程中安全帽都未取下，只是將另頂安全帽放好，並沒有要對陳男造成不法侵害。