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酒駕拒測27萬罰單不繳 麗寶OUTLET旁祖產遭查封險法拍

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中分署人員到張男位於麗寶OUTLET附近的祖產貼公告查封。圖／台中分署提供
台中分署人員到張男位於麗寶OUTLET附近的祖產貼公告查封。圖／台中分署提供
台中張姓男子接連酒駕、拒測挨罰27萬元拖欠沒繳納，行政執行署台中分署追查發現，張男雖無收入、存款，但名下還有近200坪房地的祖產，到場查封後連絡上家屬，對方考量祖產鄰近麗寶OUTLET價值上揚擔心被法拍，經聯繫上張拿出14萬元，兄弟姐妹也幫籌13萬元，已全數繳清。

台中分署指出，張男（53歲）2017年酒駕被罰9萬元，2020年又在台中火車站附近被警方攔查，因張不願配合酒測，這次又吞下18萬元罰鍰，張前後累計高達27萬元罰單都沒繳。

台中分署收案展開追查，發現張男活動範圍雖仍在台中市，但平時行蹤不定，已經2次通知他到案說明均未出面，且其沒有存款、薪資收入，不過名下還有位於后里區鄰近麗寶樂園OUTLET的祖產，包括房屋、土地面積將近200坪，並由張和兄弟姐妹共有。

台中分署說，去年12月20日先是到張男和兄弟姐妹共有的祖產查封，當天沒人在家先貼上封條，執行人員再轉向當地里幹事、鄰長打聽房屋現由誰居住，但鄰長也說張男行蹤不定聯絡不上，不過可轉達給張的家屬祖產遭查封一事。

結果3天後，執行人員就接獲張男的妹妹來電，表示鄰長通知後已經找到張男，張也自知理虧，並先行轉帳14萬元給她，請她出面協助繳納。

張的家屬也向分署說，因祖產位於麗寶OUTLET附近，考量近年來價值倍增，家人也擔心萬一遭法拍後被人買走，因此剩下不夠的13萬元，會和其他兄弟姐妹商量共同籌措幫繳，後來也於去年12月23日全數繳清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 法拍

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