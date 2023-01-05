高雄女酒駕辯稱「吃這個」 結果又是薑母鴨惹禍

高雄56歲謝姓女子，日前與友人晚上聚餐吃薑母鴨，回家路上駕車行經鳥松區大埤路與正修路口，洽遇警方臨檢，警聞他酒氣濃厚，女子卻辯稱「吃喉糖」，後經酒測，數值達每公升0.38毫克，現場遭警依違反公共危險罪送辦。

仁武警分局元旦連假最後一天凌晨1時許，於鳥松區大埤路與正修路口，因執行取締酒駕路檢勤務，攔下謝女，她搖下車窗，立刻自車內飄出濃濃酒氣，警質疑喝酒，謝女卻立刻拿出一盒喉糖，指稱自己是「吃這個」。

員警檢視喉糖成分，其中並未含酒精，認為謝女心虛，藉口推托，立即對她施以酒測，酒測值達每公升0.38毫克，超過法定標準，當場告知相關權利後，將她逮捕。

謝女事後坦承，自己晚上和友人歡聚，食用添加米酒的薑母鴨，僥倖開車上路，沒想到就被員警逮的正著，依違反公共危險罪被移送法辦。

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