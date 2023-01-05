老翁酒駕拒檢挨罰殃及祖產 堂兄弟籌錢解危

遭拍賣洪翁的共有土地為祖產。圖／行政執行署嘉義分署提供 雲林縣二崙鄉78歲洪姓老翁，騎機車涉嫌酒駕被警員攔查，洪翁拒絕酒測，遭裁罰9萬元，又因無照駕駛及未繳地價稅，合計滯納金額10萬餘元，行政執行署嘉義分署對其共有土地強制執行。洪翁北漂多年與家族少有聯絡，堂兄弟擔心祖產被拍賣易主，籌錢將祖產競標買回。

洪翁於2016年2月21日上午涉嫌酒後騎乘機車行經新北市新莊區復興路一段巷弄，經警員攔查，卻拒絕酒測，遭新北市政府交通局裁罰9萬元，又因無照駕駛及數年地價稅未繳，合計滯納金額達10萬2350元；通知洪翁限期繳納，仍置之不理。2020年10月間移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署表示，執行人員通知洪翁繳納但其不予理會，本件酒駕案件列為專案執行目標，執行人員調查財產後，針對其所有二崙鄉共有土地進行查封、拍賣。該拍賣土地為共有土地，土地現況除部分基地為共有人的平房座落處，另有部分基地為家族屋前、屋後共通的庭院，2021年9月間共有人接獲拍賣通知時，曾來電自稱是洪翁的堂兄弟，洪翁已遷居北部數十年，於工地打零工，經濟狀況並不寬裕，恐無能力繳清，而且許久未聯絡，也無法代為轉達。

執行人員告以共有人間屬親戚關係，庭院空地則為前後房屋日常進出、活動區域、小孩遊憩場域，使用上極為密切，若能買下持分，將可增加自己的持分比例，簡化共有關係，且能避免遭外人投標，造成共有關係趨於複雜，未來使用上可能會受限於他人，堂兄弟經過3個月思索後，今年1月3日第三次拍賣時前來投標，拍定金額33萬6400元。