快訊

上午規模3.2小區域地震「民眾以為爆炸」 氣象局曝在這縣市確實少見

難以繁衍後代…繼美國後 英國也將歸還一對大熊貓給中國大陸

獨／調查局明日之星變癡漢 捷運猥褻2正妹遭活逮

老翁酒駕拒檢挨罰殃及祖產 堂兄弟籌錢解危

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

遭拍賣洪翁的共有土地為祖產。圖／行政執行署嘉義分署提供
遭拍賣洪翁的共有土地為祖產。圖／行政執行署嘉義分署提供
雲林縣二崙鄉78歲洪姓老翁，騎機車涉嫌酒駕被警員攔查，洪翁拒絕酒測，遭裁罰9萬元，又因無照駕駛及未繳地價稅，合計滯納金額10萬餘元，行政執行署嘉義分署對其共有土地強制執行。洪翁北漂多年與家族少有聯絡，堂兄弟擔心祖產被拍賣易主，籌錢將祖產競標買回。

洪翁於2016年2月21日上午涉嫌酒後騎乘機車行經新北市新莊區復興路一段巷弄，經警員攔查，卻拒絕酒測，遭新北市政府交通局裁罰9萬元，又因無照駕駛及數年地價稅未繳，合計滯納金額達10萬2350元；通知洪翁限期繳納，仍置之不理。2020年10月間移送行政執行署嘉義分署強制執行。

嘉義分署表示，執行人員通知洪翁繳納但其不予理會，本件酒駕案件列為專案執行目標，執行人員調查財產後，針對其所有二崙鄉共有土地進行查封、拍賣。該拍賣土地為共有土地，土地現況除部分基地為共有人的平房座落處，另有部分基地為家族屋前、屋後共通的庭院，2021年9月間共有人接獲拍賣通知時，曾來電自稱是洪翁的堂兄弟，洪翁已遷居北部數十年，於工地打零工，經濟狀況並不寬裕，恐無能力繳清，而且許久未聯絡，也無法代為轉達。

執行人員告以共有人間屬親戚關係，庭院空地則為前後房屋日常進出、活動區域、小孩遊憩場域，使用上極為密切，若能買下持分，將可增加自己的持分比例，簡化共有關係，且能避免遭外人投標，造成共有關係趨於複雜，未來使用上可能會受限於他人，堂兄弟經過3個月思索後，今年1月3日第三次拍賣時前來投標，拍定金額33萬6400元。

酒駕為全民公敵，法務部行政執行署通令各分署持續強力執行酒駕裁罰案件。嘉義分署再次呼籲雲嘉地區民眾，切勿飲酒後開車、騎車，以免害人害己，釀成觸犯刑法、荷包失血的慘劇。

洪翁的堂兄弟（右二）擔心祖產被拍賣易主，籌錢將祖產買回。圖／行政執行署嘉義分署提供
洪翁的堂兄弟（右二）擔心祖產被拍賣易主，籌錢將祖產買回。圖／行政執行署嘉義分署提供

酒駕

延伸閱讀

解決光電案場土地問題 寶晶能源董座提二大建言

酒駕等紅燈等到睡著 巡警關切...他驚醒加速落跑仍遭法辦

北市111年第4季酒駕取締1170件 春節持續執行

四口之家遭酒駕撞致1死3傷 2寶爸獨撐：「不堅強早垮了」

相關新聞

獨／全台首件國民法官案出爐！台中搶頭香將審理殺人案

國民法官制度元旦已上路，法界關注全台各地方法院誰會搶下頭香，台中地檢署今天偵結1起業務員殺人案，符合「故意犯罪因而發生死...

高雄女酒駕辯稱「吃這個」 結果又是薑母鴨惹禍

高雄56歲謝姓女子，日前與友人晚上聚餐吃薑母鴨，回家路上駕車行經鳥松區大埤路與正修路口，洽遇警方臨檢，警聞他酒氣濃厚，女...

老翁酒駕拒檢挨罰殃及祖產 堂兄弟籌錢解危

雲林縣二崙鄉78歲洪姓老翁，騎機車涉嫌酒駕被警員攔查，洪翁拒絕酒測，遭裁罰9萬元，又因無照駕駛及未繳地價稅，合計滯納金額...

國小特教班老師在教室裝攝影機遭懲處 他打官司卻被法院痛斥！

新北市某國小特教班陳姓老師未經同意在教室裝攝影機，被校方教師成績考核委員會記申誡一次，他不服提行政訴訟要求撤銷處分，認為...

台中24歲女網咖產子 涉弄死新生兒遭法院收押禁見

台中24歲潘姓女子3日凌晨突在台灣大道1間網咖產子，但產後竟涉嫌殺害新生兒，還連同遺體、臍帶及胎盤打包裝袋，檢警初步朝生...

他撞死突然換車道騎士遭起訴 法官認定反應時間不到1秒判無罪

林姓男子駕車行經新北市新店區安一路時，前方的機車騎士往內側車道偏移，兩車擦撞，騎士倒地、顱內出血，送醫2天不治。新北地檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。