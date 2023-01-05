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國小特教班老師在教室裝攝影機遭懲處 不服打官司被法院痛斥

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市某國小特教班陳姓老師未經同意在教室裝攝影機，被校方教師成績考核委員會記申誡一次，他不服提行政訴訟要求撤銷處分，認為裝攝影機有助於釐清紛爭，但台北高等行政法院不採信他的說法，判他敗訴，可上訴。

學校2019年10月底接獲陳情指出，陳姓老師在教室裝設攝影機，考核會第一次決議不懲處，但口頭告誡，但教育局認為有疑義而要求重新審議，校方第二次考核會決議記申誡一次，陳不服提申訴、再申訴均被駁回，另提行政訴訟救濟。

陳主張，特教班學生組成特殊複雜，日常生活突發狀況也是，裝攝影機有助於釐清紛爭，避免學生、教育人員虻受冤枉，且攝影機裝設地點明顯可見，均拍攝上課內容，影片及照片也沒有外流；他經校方告知已主動撤下攝影機，並沒有侵害學生隱私權、人格權，認為處分有違誤。

校方反駁若陳有裝設監視器需求，應在教學計畫中敘明，並和學校行政人員、家長充分溝通，陳的行為有侵害學生隱私權、人格權、名譽權之虞，與裝設位置是否明顯、錄影照片是否外流無關。

法院指出，教室雖屬於公共場域，但不是任何人都可隨時、隨意進入，尤其學生上課時，在場人員也受到限制，足以認定學生在教室內的活動，也受隱私權保障。

法院認為，特教班學生均欠缺自理生活的能力，比一般學生更應受到較高度隱私權的保障，陳身為老師應知「身教重於言教」的道理，卻不思正當途徑取得家長同意，反而擅自裝攝影機，錄影保存學生上課、活動狀況，形同持續監看、監聽並蒐集學生的肖像、舉止等個資。

判決指出，陳的行為無從使學生培養正確的法治觀念、對他人基本權利的尊重，確實已經違反教育基本法、教師法等，因此判陳敗訴，認定校方處分沒有違誤。

示意圖／ingimage
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隱私權 特教

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