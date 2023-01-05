台中24歲女網咖產子 涉弄死新生兒遭法院收押禁見

台中24歲潘姓女子3日凌晨突在台灣大道1間網咖產子，但產後竟涉嫌殺害新生兒，還連同遺體、臍帶及胎盤打包裝袋，檢警初步朝生母殺嬰罪嫌偵辦，昨訊問後認為她且涉嫌故意殺害新生兒，改依殺人罪嫌將她向法院聲請羈押，潘也經法院裁定收押禁見。

中檢表示，1月3日接獲台中第1分局通報，台灣大道某網咖店內有女子在裡面包廂產子，但嬰兒已經死亡，經指派外勤檢察官殷節相驗、訊問證人，同步揮警方現場採證、調閱及查扣相關物證、書證。