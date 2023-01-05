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台中24歲女網咖產子 涉弄死新生兒遭法院收押禁見
台中24歲潘姓女子3日凌晨突在台灣大道1間網咖產子，但產後竟涉嫌殺害新生兒，還連同遺體、臍帶及胎盤打包裝袋，檢警初步朝生母殺嬰罪嫌偵辦，昨訊問後認為她且涉嫌故意殺害新生兒，改依殺人罪嫌將她向法院聲請羈押，潘也經法院裁定收押禁見。
中檢表示，1月3日接獲台中第1分局通報，台灣大道某網咖店內有女子在裡面包廂產子，但嬰兒已經死亡，經指派外勤檢察官殷節相驗、訊問證人，同步揮警方現場採證、調閱及查扣相關物證、書證。
檢方說，因潘女生產後身體不適先行住院，4日經醫院確認她身體無礙後辦理出院，檢察官隨即傳喚她到庭訊問，認定潘女嫌疑重大，改依殺人罪嫌將她聲押，經台中地院裁定收押禁見。檢察官今天早上將赴殯儀館解剖男嬰遺體，釐清確切死因。
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