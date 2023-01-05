快訊

他撞死突然換車道騎士遭起訴 法官認定反應時間不到1秒判無罪

日本博物學：本草學家伊藤圭介與近代科學的誕生

把握好天氣！今溫度回升轉晴 各地白天高溫上看22度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他撞死突然換車道騎士遭起訴 法官認定反應時間不到1秒判無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

林姓男子駕車行經新北市新店區安一路時，前方的機車騎士往內側車道偏移，兩車擦撞，騎士倒地、顱內出血，送醫2天不治。新北地檢署指林姓駕駛超速釀禍，依過失致死罪起訴，一審認為被害人雖不幸，但林自發現騎士駛入內側車道時已無反應時間，判無罪。台灣高等法院認定林的反應時間不到1秒，根本猝不及防，駁回檢方上訴。

因林姓駕駛一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，幾可確定無罪。

2019年11月27日上午9點多，林姓夫妻開著轎車由南往北、沿新北市新店區安一路內側車道行駛，但右前方的一台機車卻偏向內側車道。檢察官起訴指出，騎士雖未顯示方向燈或作出手勢動作，但林應可預見機車要變換車道至內側，但他卻疏未注意，貿然以時速40至50公里貿然超速行駛，以致發生擦撞。騎士因人車倒地，頭部外傷併顱內出血，雖經送耕莘醫院急救，仍於29日下午死亡。

林姓駕駛表示，騎士變換車道沒有打方向燈，一直到碰撞發生時，他才知道騎士在他車子右側，他無從注意，且騎士任意切入他行駛的內側車道，侵犯他的路權。對於被控超速，他認為與車禍沒有關係，因為無論他有無超速，都無法防範和騎士發生碰撞。

因新北地院判林無罪，檢察官上訴，指案發路段行車速度限速30公里，路段因道路施工有一整排水泥紐澤西護欄阻隔無法通行，林應該減速、作隨時停車準備，如果他放緩速度，則可以立即煞車。

檢方主張，林在肇事前在車內聽到妻子尖叫，即應可預見機車變換車道而開始反應，此時距離碰撞點雖僅有14公尺，然若林因道路施工而減速至30公里以下，可以避免悲劇。

高院依據新北市警新店分局車輛勘察報告、逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心鑑定報告等證據資料，並當庭勘驗車禍路段的監視影像，認為林姓駕駛沒有足夠的反應時間可以避禍，被害人在轉換車道時，未留給後方直行來車足夠反應時間。高院指出，林得以反應的時間不到1秒，不足一般駕駛人反應認知危險所需反應時間1.25秒，林無論有無減速，都沒有足夠距離可以避免車禍發生，檢方倒果為因、上訴無理。

林姓男子駕車行經新北市新店區安一路時，前方的機車騎士往內側車道偏移，兩車擦撞，騎士倒地、顱內出血，送醫2天不治。林被依過失致死罪起訴，但一、二審都認為林無反應時間，判他無罪。記者王宏舜／攝影
林姓男子駕車行經新北市新店區安一路時，前方的機車騎士往內側車道偏移，兩車擦撞，騎士倒地、顱內出血，送醫2天不治。林被依過失致死罪起訴，但一、二審都認為林無反應時間，判他無罪。記者王宏舜／攝影

車道 車禍

延伸閱讀

師大校長吳正己告教授夏學理判無罪 法官：憲法有言論自由　

竹縣新增8處科技執法點 取締闖紅燈、超速等違規

揭貪被關1325天海南包工頭判無罪 貪官遭判18年

海南包工頭錄影檢舉法院貪官獲判無罪 法官反遭判18年

相關新聞

獨／全台首件國民法官案出爐！台中搶頭香將審理殺人案

國民法官制度元旦已上路，法界關注全台各地方法院誰會搶下頭香，台中地檢署今天偵結1起業務員殺人案，符合「故意犯罪因而發生死...

他撞死突然換車道騎士遭起訴 法官認定反應時間不到1秒判無罪

林姓男子駕車行經新北市新店區安一路時，前方的機車騎士往內側車道偏移，兩車擦撞，騎士倒地、顱內出血，送醫2天不治。新北地檢...

業務員殺人案 國民法官全台首例

國民法官制度元旦上路，各界關注全台各地方法院誰會搶下頭香。台中地檢署昨天偵結一起業務員殺人案，符合「故意犯罪因而發生死亡...

改電表轉速 竊電費1707萬

黃姓男子涉組竊電集團，租屋給五大電信公司設微型基地台，再偷改電表減慢轉速；台電公司察覺用電異常報案，估算三年半被竊二八四...

法院動土才傳異聲 民團搬流麻溝十五號槓司法園區司法院求共識

台灣高等法院、台北地方法院將遷入華山，但因基地位於華山車站舊址，民間團體發起連署，號召搶救白色恐怖「不義遺址」。司法院今...

「不小心懷第三胎」愚人節玩笑被酸 白喬茵高EQ反擊

國民黨高雄市議員白喬茵去年愚人節大玩「懷孕哏」，向高雄前市長韓國瑜、前副市長李四川、葉匡時宣稱自己「懷孕」，結果被林姓網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。