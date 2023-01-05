他撞死突然換車道騎士遭起訴 法官認定反應時間不到1秒判無罪

林姓男子駕車行經新北市新店區安一路時，前方的機車騎士往內側車道偏移，兩車擦撞，騎士倒地、顱內出血，送醫2天不治。新北地檢署指林姓駕駛超速釀禍，依過失致死罪起訴，一審認為被害人雖不幸，但林自發現騎士駛入內側車道時已無反應時間，判無罪。台灣高等法院認定林的反應時間不到1秒，根本猝不及防，駁回檢方上訴。

因林姓駕駛一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，幾可確定無罪。

2019年11月27日上午9點多，林姓夫妻開著轎車由南往北、沿新北市新店區安一路內側車道行駛，但右前方的一台機車卻偏向內側車道。檢察官起訴指出，騎士雖未顯示方向燈或作出手勢動作，但林應可預見機車要變換車道至內側，但他卻疏未注意，貿然以時速40至50公里貿然超速行駛，以致發生擦撞。騎士因人車倒地，頭部外傷併顱內出血，雖經送耕莘醫院急救，仍於29日下午死亡。

林姓駕駛表示，騎士變換車道沒有打方向燈，一直到碰撞發生時，他才知道騎士在他車子右側，他無從注意，且騎士任意切入他行駛的內側車道，侵犯他的路權。對於被控超速，他認為與車禍沒有關係，因為無論他有無超速，都無法防範和騎士發生碰撞。

因新北地院判林無罪，檢察官上訴，指案發路段行車速度限速30公里，路段因道路施工有一整排水泥紐澤西護欄阻隔無法通行，林應該減速、作隨時停車準備，如果他放緩速度，則可以立即煞車。

檢方主張，林在肇事前在車內聽到妻子尖叫，即應可預見機車變換車道而開始反應，此時距離碰撞點雖僅有14公尺，然若林因道路施工而減速至30公里以下，可以避免悲劇。