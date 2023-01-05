他撞死突然換車道騎士遭起訴 法官認定反應時間不到1秒判無罪
林姓男子駕車行經新北市新店區安一路時，前方的機車騎士往內側車道偏移，兩車擦撞，騎士倒地、顱內出血，送醫2天不治。新北地檢署指林姓駕駛超速釀禍，依過失致死罪起訴，一審認為被害人雖不幸，但林自發現騎士駛入內側車道時已無反應時間，判無罪。台灣高等法院認定林的反應時間不到1秒，根本猝不及防，駁回檢方上訴。
因林姓駕駛一、二審皆無罪，依刑事妥速審判法規定，幾可確定無罪。
2019年11月27日上午9點多，林姓夫妻開著轎車由南往北、沿新北市新店區安一路內側車道行駛，但右前方的一台機車卻偏向內側車道。檢察官起訴指出，騎士雖未顯示方向燈或作出手勢動作，但林應可預見機車要變換車道至內側，但他卻疏未注意，貿然以時速40至50公里貿然超速行駛，以致發生擦撞。騎士因人車倒地，頭部外傷併顱內出血，雖經送耕莘醫院急救，仍於29日下午死亡。
林姓駕駛表示，騎士變換車道沒有打方向燈，一直到碰撞發生時，他才知道騎士在他車子右側，他無從注意，且騎士任意切入他行駛的內側車道，侵犯他的路權。對於被控超速，他認為與車禍沒有關係，因為無論他有無超速，都無法防範和騎士發生碰撞。
因新北地院判林無罪，檢察官上訴，指案發路段行車速度限速30公里，路段因道路施工有一整排水泥紐澤西護欄阻隔無法通行，林應該減速、作隨時停車準備，如果他放緩速度，則可以立即煞車。
檢方主張，林在肇事前在車內聽到妻子尖叫，即應可預見機車變換車道而開始反應，此時距離碰撞點雖僅有14公尺，然若林因道路施工而減速至30公里以下，可以避免悲劇。
高院依據新北市警新店分局車輛勘察報告、逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心鑑定報告等證據資料，並當庭勘驗車禍路段的監視影像，認為林姓駕駛沒有足夠的反應時間可以避禍，被害人在轉換車道時，未留給後方直行來車足夠反應時間。高院指出，林得以反應的時間不到1秒，不足一般駕駛人反應認知危險所需反應時間1.25秒，林無論有無減速，都沒有足夠距離可以避免車禍發生，檢方倒果為因、上訴無理。
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