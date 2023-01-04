法院動土才傳異聲 民團搬流麻溝十五號槓司法園區司法院求共識

台灣高等法院、台北地方法院將遷入華山，但因基地位於華山車站舊址，民間團體發起連署，號召搶救白色恐怖「不義遺址」。司法院今由秘書長林輝煌主持「華山貨運站貨物積卸月台再利用案諮詢會議」，邀請相關人權與文史團體代表、學者專家與會，尋求共識。

經多年籌備，高院、北院去年12月7日舉行開工動土典禮，今年3月將招標，但動工典禮上新聞後，意外引發抗議聲浪。雖然華山車站建物在2020年被北市府改指定為歷史建築，但「並不包括月台」，抗議的人有些人是希望能保留與車站相偎的櫛形月台；有些人直指這裡曾是白色恐怖時期的政治受難者被載往基隆的上車地點，這些人接著被押上軍艦送往「火燒島」。

由前立委姚文智出品的電影「流麻溝十五號」講述1950年代綠島「新生訓導處」女思想犯的故事，不過疑因題材敏感，上映的南投戲院遭攻擊，該片在南投戲院僅上映20日便下檔。

發起停工連署的暗坑文化工作室表示，華山月台就是「流麻溝十五號」政治犯遭送往綠島的搭車月台，也是國家人權博物館編列的「不義遺址」場域，這兒是對台灣歷史具重要象徵意義的白色恐怖地景。工作室認為追求司法改革時不能漠視「轉型正義」，讓轉型正義受另類「司法破害」。

司法院表示，雖然台北市政府已通過本案「歷史建築華山貨運站修復及再利用計畫」審查，但為傾聽更多元的意見，今特舉行諮詢會議。與會人士大都希望月台能「原址原地原貌保留」，但目前高院、北院空間過窄，牽涉到北部超過1千萬人民使用法院的訴訟權保障，也是司法院要面對的問題。

今天的諮詢會議邀請行政院推動轉型正義會報委員呂建興、鄭南榕基金會董事鄭竹梅、50年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東、50年代台北市高齡政治受難者關懷協會理事長王玉珊、台灣228關懷協會總會秘書長謝承志、史明教育基金會董事長黃敏紅、行政院推動轉型正義會報委員葉虹靈、文資研究專業學者蕭文杰、台灣民間真相與和解促進會理事張維修、暗坑文化工作室執行長吳柏瑋、周天觀助理、好民文化行動協會理事長林芳如、台灣共生青年協會理事潘晴、台灣交通文化資產保存學會理事長古庭維提供意見，台大建築與城鄉研究所副教授黃舒楣提出書面意見。

司法院表示，將持續與各界溝通，希望在保障人民訴訟權益與見證白色恐怖時期人權發展歷史之間，找到可能的共識方案。

抗議的團體指「1951年5月15日凌晨，部分政治受難者由國防部台灣軍人監獄（現台北喜來登大飯店，曾與軍法處、軍法局位於同街廓）出發，一路步行到華山站搭貨運列車到基隆港（日後或轉運至高雄港），並由海軍登陸艦送往「火燒島」上的新生訓導處進行感化教育」，稱月台是不義遺址「場域」。

促進轉型正義委員會的不義遺址定義有3要件，首先侵害人權事件須發生於威權統治時期（1945年8月15日起至1992年11月6日止）；第二是覈實統治者「大規模」侵害人權事件之真實性，第三則是確認發生地的空間資訊。具不義遺址價值的，包括偵訊與拘留場所、審理與判決場所、執行徒刑場所、處決與埋葬場所，促轉會審定的17處不義遺址未包括政治受難者「路過、站過」的月台。