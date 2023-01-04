「不小心懷第三胎」愚人節玩笑被酸 白喬茵高EQ反擊

國民黨高雄市議員白喬茵去年愚人節大玩「懷孕哏」，向高雄前市長韓國瑜、前副市長李四川、葉匡時宣稱自己「懷孕」，結果被林姓網友留言酸「是表示跟三個男人有一腿的概念嗎，87」，白喬茵提告後檢方認定林男是合理評論，不起訴處分。今白喬茵認為自己玩笑被擴大解讀，拿出高EQ自嘲「下次不開玩笑，直接懷第三胎向大家報喜，順便解決國安危機」。

今檢方處分出爐後，曾為白喬茵競爭對手、同選區的民進黨市議員落選人黃偵琳發文反酸，稱白喬茵身為公眾人物，言行舉止都是可受公評的，本來民眾不同立場的意見都很正常，且虛心接受是基本的要件。在還沒有當選前，因不順耳的言論對民眾亂告，不知道未來四年，議座會不會忙於告人而忽略為市民謀福祉。

結果白喬茵也在黃偵琳發文後反擊，稱跟幾位比較熟識的長輩開玩笑說自己選舉過程中懷孕了，應該要注意些什麼？也想藉著政壇過來人的觀點讓大家理解女性參選辛苦的一面，但後續卻有網友開始帶風向說我「跟三個男人都有一腿」。

白喬茵說，這些誹謗性的言論還牽涉到他人，她尊重檢方，但罵她跟前長官有一腿到底哪裡合理？她有自己的社交圈，和自己熟識且信任的人閒聊就活該被貼上「隨便」的標籤嗎？以有一腿的字眼進行貶損和污辱，造成女性公眾人物心理以及名譽上的壓力，你說性別平等到底平等在哪？

白文末還舉綠委王定宇與民進黨發言人顏若芳同進同出，「比起我的一通電話被擴大解讀成這樣，民進黨的男女民代合租套房才是真的經典又幽默吧！算了，下次不要開玩笑了，就直接懷第三胎向大家報喜，順便幫忙解決國安危機好了。」

檢方調查，去年白喬茵參選高雄市議員時，4月1日愚人節當天在臉書發文，影片中她打電話告知韓國瑜、李四川、葉匡時稱自己「不小心懷了第三胎」，韓在電話裡聽到喜訊，還驚訝到連說多次「哇」，都懷孕還這麼有戰鬥力，還提醒白「記得肩膀不要讓選民拍唷」。

結果愚人節影片引來知名圖文作家蕭瑩燈發文，稱白的影片是「不三不四的愚人！當過記者的韓家軍、前顏寬恒發言人，現任國民黨發言人的白喬茵，嘗試愚人節整人，居然分別打電話給韓國瑜、李四川和葉匡時，告知他們自己懷孕了」。

蕭還說，「懷孕這種玩笑，大概只適合跟自己老公玩玩。跟親人、閨密來這套，已然不太得體。竟然跟昔日長官開這種玩笑，是怎樣，要他們白高興，還是瞎緊張？無禮無體的胡鬧，只顯得白喬茵這人不知分寸。」