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春節伴手禮上網挑 法務部「矯正商城」10大商品出爐
法務部矯正署在網路上推出「矯正商城」賣商品歷經15年，今年進行全新改版納入線上金流服務，法務部長蔡清祥今天推銷監所「一監一特色」的自營作業產品，讓民眾過年送伴手禮有更多樣選擇。
矯正署今年推薦的「10大產品」有1、雲林第二監獄黑豆醬油，2、宜蘭監獄金棗酥禮盒，3、彰化監獄苦茶油及麵線，4、嘉義看守所精華液、精華霜、保濕面膜及潔顏慕斯，5、明德外役監獄滴雞精，6、苗栗看守所水餃，7、台北女子看守所重乳酪蛋糕，8、高雄第二監獄飛魚卵香腸，9、台中監獄狀元糕，10、台東戒治所咖啡。
蔡清祥表示，事實上，監所的商品不限於食品而已，花燈、漆器等製造技藝也經專人指導將傳統留在監所內，讓收容人得以在接受教化之後，未來回到社會可以謀生或者取得證照。
法務部表示，矯正署為拓展監所自營作業產品銷售管道，2007年6月建置啟用矯正機關自營產品展售商城，去年12月完成商城改版。
法務部說，改版的「矯正商城」新增行動裝置瀏覽優化，供不同裝置間自由瀏覽，另增線上金流串接，結合多元電子支付平台，可線上直接付款訂購，不再需要打電話確認訂單。
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