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蕭景田涉行賄800萬交保 士檢提抗告：有逃亡串證羈押必要

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨中常委蕭景田涉嫌現金買票，昨夜經士林地方法院裁定800萬元交保，親友火速帶現金辦保。士林地檢署今提起抗告，認為蕭景田畏罪避刑，有逃亡或進一步串證滅證可能，認有羈押必要，提起抗告。

士檢1月4日晚間表示，被告蕭景田案發後先翻牆逃逸，經通緝歸案後供詞避重就輕，與卷內事證不符，且有實質影響證人之機會，顯有可能串證滅證，另參酌蕭景田工作、資歷等，認為蕭發現案情不利時，有規避審判或重罪執行逃亡可能。

檢方認為，本案有羈押原因和羈押必要性，蕭景田有逃亡及勾串滅證風險，並非具保800萬元所能除去，認為裁定顯有不當，依法提起抗告。

士林地院1月3日指出，蕭景田涉嫌違反公職人員選舉罷免法案件，經法官訊問後，依多位里長證述及卷內證據，足認蕭男涉犯選罷法第99條第1項之「行賄罪嫌重大」，且12月21日經調查局人員搜索彰化住處，翻越後牆離開，刻意躲避，不願面對偵查，有逃亡之虞、羈押原因，旦尚無羈押必要，裁定800萬元交保。

據悉，九合一選舉前，有情資指出樁腳向士林北投區多名里長現金買票，要求替台北市議員候選人林杏兒競選拉票，里長拿到這筆現金，完全不敢動用。選後林杏兒當選為新科議員，檢方掌握蕭景田疑似出資者，並透過士林北投區黨部執行長曾繁川，向里長現金買票，價格從6千至1萬元不等。

去年底，檢調搜索蕭位在彰化住處，蕭翻牆逃逸，曾繁川複訊後遭聲押，法院裁定5萬元交保。檢方去年底陸續約談20多名里長作證，林杏兒去年底也以證人身分到案說明，否認涉及賄選，並強調有人說蕭景田是她乾爹，事實上兩人只黨內同志間關係，希望檢舉人不要利用司法進行抹黑。

士檢去年12月29日中午發布通緝逃亡的蕭景田，隔天30日依目前掌握的事證，向士林地方法院對林杏兒提出民事當選無效之訴。

國民黨中常委蕭景田（藍外套者）涉嫌現金買票，士林地方法院裁定800萬元交保，士林地檢署今提抗告。圖／本報資料照片
國民黨中常委蕭景田（藍外套者）涉嫌現金買票，士林地方法院裁定800萬元交保，士林地檢署今提抗告。圖／本報資料照片

蕭景田 林杏兒

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