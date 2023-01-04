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台中24歲女網咖產男嬰 竟涉弄死新生兒遭殺人罪嫌聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中24歲潘姓女子3日凌晨突在台灣大道1間網咖產子，但產後竟涉嫌殺害新生兒，還連同遺體、臍帶及胎盤打包裝袋，檢警起初以她情緒不穩，初步朝生母殺嬰罪嫌偵辦，今潘女出院再行偵訊，檢方認為她不符前罪嫌要件，且涉嫌故意殺害新生兒，改依殺人罪嫌將她向法院聲請羈押。

台中地檢指出，潘女產後因身體狀況昨先住院就醫，今天醫院評估身體無礙出院，檢察官隨即對她複訊，傍晚訊後認定潘女涉嫌犯刑法第271條殺人罪，非原本認定的第274條生母殺嬰罪，2罪嫌刑度落差極大。

檢察官認為，潘女有有勾串共犯證人、湮滅證據之虞，且她無一定之住居所，有逃亡之虞，所涉為最輕本刑10年以上重罪，有羈押之必要，向台中地院聲請羈押禁見。

全案起因於，潘女3日在中區台灣大道某網咖生下男嬰，潘的幸姓女友人抵達時潘已經生產，地上遍布血跡、羊水，且男嬰已經沒了呼吸心跳。

潘向經勸說後向警方報案稱「小孩已經走了」，員警趕赴網咖見潘、幸待在包廂內，並詢問「小孩子呢？」潘才說放在一旁的後背包內。

警方發現，潘女當時連同男嬰遺體、胎盤及臍帶等，先用1個黑色塑膠袋套入，再整包放入後背包，潘否認殺害兒子，辯稱是在幫男嬰做CPR急救，蹲在一旁查看有無呼吸等。由於潘女未婚，警方同步也調閱她有無產檢紀錄，確認男嬰出生時是否足月。

檢方預計明天上午解剖男嬰遺體，確認確切死因。

示意圖／ingimage
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殺人 新生兒 檢察官

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