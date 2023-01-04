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律師抄筆記遭檢察官轉列個資法被告 士檢：行政調查有無違法不當

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳姓律師去年陪同詐欺案件當事人出庭，在偵查庭上抄寫關係人個資，遭士林地檢署蔡姓檢察官轉列違反個人資料保護法被告，引發外界關注。士檢今指出，全案正行政調查，釐清檢察官有無違法不當之處。

士檢指出，去年12月7日召開檢律聯繫座談會，會議中律師代表提出此案，檢方於會議後立即「行政調查」由蔡姓檢察官所屬主任，調閱相關卷證及偵訊錄音錄影光碟，釐清檢察官在程序做法上有無違法不當之處。

士檢強調，全案正處行政調查，事實未明前，籲請各界避免臆測、推論，以免引發對立，並對案件當事人造成不必要之困擾。士檢強調，將秉持客觀公允態度，迅速釐清事件始末，還原事實真相。

全案起源於，一名工程師提告女網友愛情詐騙，並委由陳姓律師擔任告訴代理人，去年11月30日士檢蔡姓檢察官開庭，陳律師在檢察官人別訊問關係人（女網友配偶）時，疑做筆記抄寫關係人的電話號碼，當庭遭檢察官制止，認為有違法個資法嫌疑，當場查扣筆記；詐欺案關係人提告律師違反個資法，律師變成個資法案件被告。

全國律師聯合會聲援陳姓律師，日前發聲明譴責直指檢察官作法行為粗暴，已屬不當追訴，且妨害律師執行職務及不當限制律師合法權限，違反國際規範及憲法法庭判決意旨。檢察官以「轉列被告」或「查扣律師筆記」方式恫嚇律師，妨害律師執行職務，顯然欠缺對於律師合法執行職務足夠認識，未予律師職務適當尊重。

陳姓律師去年陪同詐欺案件當事人出庭，在偵查庭上抄寫關係人個資，遭士林地檢署蔡姓檢察官轉列違反個人資料保護法被告，引發外界關注。士檢今指出，全案正行政調查，釐清檢察官有無違法不當之處。圖／本報資料照片
陳姓律師去年陪同詐欺案件當事人出庭，在偵查庭上抄寫關係人個資，遭士林地檢署蔡姓檢察官轉列違反個人資料保護法被告，引發外界關注。士檢今指出，全案正行政調查，釐清檢察官有無違法不當之處。圖／本報資料照片

律師 檢察官 個資

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