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愛心義剪沒談攏 髮型設計師誹謗女客偷煙灰缸罰2萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

髮廊負責人周姓男子懷疑黃姓女主顧偷走他2個煙灰缸，在臉書上標註黃女並留言「妳不小心拿走我的煙灰缸」等，被訴誹謗罪；台北地院審理，判周罰金2萬元，如易服勞役以1000元折算1日。可上訴。

判決書說，周與黃女於偵查中調解成立，並依調解內容在臉書張貼道歉文及提供愛心義剪免費服務，不過，雙方對義剪服務以「數量」或「時間」計算各持己見，黃女認為周沒有誠意，不願撤告。

黃女另認為，除非周捐款20萬元，否則不同意周判決緩刑，法官審酌案情，判周罰金刑。

判決指出，周姓男子在台北市信義區開髮廊，明知黃女未取走他280歐元圓形瓷器煙灰缸、方形煙灰缸，2022年6月7日在臉書標註黃女，發表「兩個煙灰缸＄280歐元」、「大家朋友一場」、「妳不小心拿走我的煙灰缸」、「麻煩請妳還給我！」，黃女對周提告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

髮廊 捐款 愛心

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