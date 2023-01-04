超商店長狂喊人妻店員小名要求「morning call」不認性騷擾下場出爐！

一名連鎖超商加盟負責人兼店長錄取人妻當店員後，不斷親暱地呼喚對方小名，還要求人妻「morning call」叫他起床，人妻反映後卻換來店長母親的謾罵，桃園市政府接獲性騷擾申訴，認定超商沒有啟動防治機制，裁罰10萬元並公布超商名稱和負責人姓名，店長不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

店長2019年11月19日錄取人妻當超商店員，事隔5天他被控性騷擾卻未做處置，人妻向桃園市政府提出申訴，店長被認定違反性別平等工作法，裁罰10萬元、公布姓名並限期改善。

店長主張，他叫人妻小名只是一種稱呼，且是擔心自己睡過頭，才請員工打電話通知，絕無一開始就要求「morning call」，他沒有性騷擾意圖，另也作出改善事項，包括新進員工詢問暱稱並以紙本紀錄、廁所貼性騷擾申訴電話、紙本告知員工性騷擾防治措施與管道等。

法院根據申訴書指出，「第一次遇到老闆叫員工叫自己起床」、「不斷稱呼我為XX，讓我很不舒服」、「但剛上班為了賺錢，就吞忍下來」、「換來店長媽媽的謾罵」等語，認為店長確實有性騷擾。