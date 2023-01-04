台南正副議長涉賄選案 謝龍介：水很深！ 對檢調有信心

台南市正副議長選舉賄選案，涉案議員、關係人、中間人、親友均遭傳喚並遭檢察官諭令交保，唯一沒到案的南市區漁會理事長林世傑今天也到案，前市議員謝龍介形容此案水很深，而雖搜到大筆現金，但能否能和賄選畫上等號，有待檢調突破。雖然有網友擔心雷大雨小，但他對檢調有信心。

從台南市長選舉期間就傳出黑金介入正副議長選舉，並未因此傳聞受關注而歇止或收斂，反而市長、議員選舉結束後，傳得更兇，直到昨天檢調大搜索，被認為有如掀開黑金、光電利益勾結的潘朵拉盒子，讓許多綠營知者感到失望。

謝龍介也在臉書上寫著，從選前的88槍，到選後終於啟動偵辦的陳凱凌貪瀆案，再到如今的議長賄選案，每一件，都讓台南市民蒙羞，「慶記之都」臭名不說，還淪落為貪汙城市。台南市從未如此受到全國關注，卻幾乎沒有一件好事，不知令多少市民心痛懊悔。

他說，在搜索消息傳出後，就有朋友擔心，會不會跟上周發動搜索的高端內線交易案一樣，辦個樣子，雷大雨小，最後「查無不法」，相關人等爽嗑豬腳麵線，還能回過頭來教訓質疑的百姓。他表示，能理解，而此擔憂不是沒有道理，但台南實在亂太久了，自己還是願意對檢調辦案懷抱希望，請盡速從嚴偵辦，還給台南最基本的公平、正義，與法治。