快訊

宋逸民記者會全程未提她 小甜甜沒得到道歉「深感遺憾」

台南正副議長涉賄選案 謝龍介：水很深！ 對檢調有信心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市正副議長選舉賄選案，涉案議員、關係人、中間人、親友均遭傳喚並遭檢察官諭令交保，唯一沒到案的南市區漁會理事長林世傑今天也到案，前市議員謝龍介形容此案水很深，而雖搜到大筆現金，但能否能和賄選畫上等號，有待檢調突破。雖然有網友擔心雷大雨小，但他對檢調有信心。

台南市長選舉期間就傳出黑金介入正副議長選舉，並未因此傳聞受關注而歇止或收斂，反而市長、議員選舉結束後，傳得更兇，直到昨天檢調大搜索，被認為有如掀開黑金、光電利益勾結的潘朵拉盒子，讓許多綠營知者感到失望。

謝龍介也在臉書上寫著，從選前的88槍，到選後終於啟動偵辦的陳凱凌貪瀆案，再到如今的議長賄選案，每一件，都讓台南市民蒙羞，「慶記之都」臭名不說，還淪落為貪汙城市。台南市從未如此受到全國關注，卻幾乎沒有一件好事，不知令多少市民心痛懊悔。

他說，在搜索消息傳出後，就有朋友擔心，會不會跟上周發動搜索的高端內線交易案一樣，辦個樣子，雷大雨小，最後「查無不法」，相關人等爽嗑豬腳麵線，還能回過頭來教訓質疑的百姓。他表示，能理解，而此擔憂不是沒有道理，但台南實在亂太久了，自己還是願意對檢調辦案懷抱希望，請盡速從嚴偵辦，還給台南最基本的公平、正義，與法治。

謝龍介說，此案盤根錯節，水很深，若有賄選，可能錢已付，相信檢調也能掌握金流，但此次在大生意人家搜出大筆現金，若要說是賄款，還有待更多證據證明，有待檢調追查。此案有著社會的許多期待，希望能早日水落石出。

謝龍介在臉書指台南亂太久，籲請檢調針對正副議長賄選案加緊偵辦。圖／擷取畫面
謝龍介在臉書指台南亂太久，籲請檢調針對正副議長賄選案加緊偵辦。圖／擷取畫面

台南市長 賄選

延伸閱讀

南市正副議長選舉涉賄選 謝龍介：強娶的媳婦不愛你

台南議長選舉盛傳買票謝龍介要求查辦 遭指議員這麼說

台南議長選舉黑金傳聞發酵 謝龍介：檢調不能輕輕放過

影／檢調搜索陳凱凌 謝龍介：證明官箴敗壞非空穴來風

相關新聞

台南正副議長涉賄選案 謝龍介：水很深！ 對檢調有信心

台南市正副議長選舉賄選案，涉案議員、關係人、中間人、親友均遭傳喚並遭檢察官諭令交保，唯一沒到案的南市區漁會理事長林世傑今...

超商店長狂喊人妻店員小名要求「morning call」不認性騷擾下場出爐！

一名連鎖超商加盟負責人兼店長錄取人妻當店員後，不斷親暱地呼喚對方小名，還要求人妻「morning call」叫他起床，人...

宜蘭冬山國中女學生昨遭砂石車輾 仍在加護病房觀察 同學摺紙鶴祈福

宜蘭冬山鄉昨晚發生砂石車輾人車禍，受害的冬山國中女學生一度無呼吸心跳，一夜急救後，目前仍在加護病房觀察。冬山國中校長在朝...

女記者偷吃女主播攝影老公 旅館開房4次挨告判賠30萬

原任職於某電視台、現從事幕後工作的張姓女記者，因與已婚呂姓攝影記者搭檔發展出婚外情，被對方妻子林姓女主播提告求償80萬元...

竊電集團代客設微型基地台、挖礦機 7人落網 台電損失1700萬

焦姓男子等人涉嫌長年在台灣北部地區民宅，代客設置微型基地台、架設挖礦機，並破壞台電電表，使台電公司無法正確計量，以此竊取...

白喬茵愚人節「懷孕」嚇韓國瑜 網友酸87被告 檢：合理評論

國民黨高雄市議員白喬茵去年愚人節大玩「懷孕哏」，打電話向高雄前市長韓國瑜、前副市長李四川、葉匡時宣稱自己「懷孕」，結果被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。