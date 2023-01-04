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宜蘭冬山國中女學生昨遭砂石車輾 仍在加護病房觀察 同學摺紙鶴祈福
宜蘭冬山鄉昨晚發生砂石車輾人車禍，受害的冬山國中女學生一度無呼吸心跳，一夜急救後，目前仍在加護病房觀察。冬山國中校長在朝會時心理宣導安撫師生，輔導室針對親友個別輔導，同學們也摺紙鶴祈福，希望女學生度過難關。
據警方調查，40多歲的黃姓男駕駛，昨晚5時許駕駛砂石車從冬山路與安中路交叉口的加油站駛出，切過安中路右轉進冬山路時疑似闖紅燈，撞倒放學回家步行過斑馬線的冬山國中國二女學生，將她捲入輪下。女學生一度無呼吸心跳（OHCA），消防人員趕到協助脫困後，送往聖母醫院。
附近民眾說，聽到撞擊聲出來察看，認出被撞者是家住附近的女學生，女學生阿嬤也看到這一幕，當場大哭。送醫後，家屬趕到醫院守候，女學生到院後恢復生命跡象，但呼吸、心跳時有時無，經過一夜搶救，目前仍在加護病房觀察。
冬山國中校長游本彥說，這名學生平素乖巧，成績與交友狀況良好，發生意外後，校方立即趕往醫院了解狀況，並陪伴家屬，今天早上朝會時也對全校進行心理宣導，輔導室針對女學生班級，和同樣就讀冬山國中的女學生姐姐、朋友等人進行個別輔導。
游本彥說，校內學生下課時紙鶴替女學生祈福，並且撰寫祈福卡片希望她早日脫離險境。目前社會各界對此案高度關注，也有相關單位詢問是否募款，游本彥表達感謝，若有需要會再告訴大家。
據監視器畫面顯示，肇事砂石車從加油站駛出後，違規闖紅燈右轉，且未注意到女學生，發生憾事。警方指出，黃男並未酒駕，精神狀況正常，稱自己「沒看到」女學生，事後也極為愧疚，警方已將他函送。
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