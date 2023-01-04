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女記者偷吃女主播攝影老公 旅館開房4次挨告判賠30萬
原任職於某電視台、現從事幕後工作的張姓女記者，因與已婚呂姓攝影記者搭檔發展出婚外情，被對方妻子林姓女主播提告求償80萬元，新北地方法院認定2人曾開4次房間，其中3次有發生性關係，判張姓女記者需賠償30萬元。
林姓女主播主張，3人原本都在某電視台服務，張姓女記者與其丈夫搭檔，兩人因此發展婚外情，甚至同床共寐、發生性關係，認為張女侵害其配偶權，求償80萬元。
張姓女記者反辯，稱她2020年6月入職某電視台後，去年3月離職，僅與呂姓攝影記者有1年多的同事情誼，閒聊提到的「想你」只是開玩笑，並未發展婚外情。
呂姓記者證稱，他與張姓記者曾開四次房間，其中有3次發生性關係，法官依據呂姓記者說詞，認為其敘述的時間、地點均有交代，顯非憑空杜撰，加上妨害婚姻多隱密，通常僅有外遇當事人最清楚，衡量呂姓記者並無不實指證的道理，認定張姓記者侵害林姓女主播的配偶權。
法官考量林姓女主播月薪5萬4千餘、現任電視台製作人的張姓女記者月薪5萬8千餘，以及張女侵權狀況等，判張女須賠償林姓女主播30萬元。
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