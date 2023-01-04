竊電集團代客設微型基地台、挖礦機 7人落網 台電損失1700萬

焦姓男子等人涉嫌長年在台灣北部地區民宅，代客設置微型基地台、架設挖礦機，並破壞台電電表，使台電公司無法正確計量，以此竊取逾284萬度電能，損失超過1700萬元。士林地檢署去年12月4波搜索行動，拘提、通知焦男等7人，訊後焦等3人聲押，法院裁定涂男羈押禁見獲准，焦男20萬交保、黃男25萬元交保。

士檢追查，焦姓主嫌等7人經營「微型機電台」為業，先與電信業者簽約，在台北、新北、桃園、新竹等地，用自有房屋或承租房屋，代客設置微型基地台及架設「挖礦機」等電腦設備。焦在用每次2萬5千元至5萬元不等金額，委託涂男破壞民宅電表，使台電公司無法正確計算用電量，以此竊取高額電能。

檢方統計，焦等人部分竊電行為長達數年之久，總計竊得電能逾284萬度，使台電公司受有逾1千700百萬元鉅額損失。

士檢今指出，檢察官劉東昀去年12月指揮警政署電信偵查大隊，台北市、新北市警方破獲北部地區竊電集團，去年12月7、11、14、20 日，先後搜索集團43處所，查扣改造電表46個，及挖礦機等設備，全案依加重竊盜罪偵辦，分別拘提、通知37歲焦姓主嫌等人到案說明。