白喬茵愚人節「懷孕」嚇韓國瑜 網友酸87被告 檢：合理評論

國民黨高雄市議員白喬茵去年愚人節大玩「懷孕哏」，打電話向高雄前市長韓國瑜、前副市長李四川、葉匡時宣稱自己「懷孕」，結果被林姓網友留言酸「是表示跟三個男人有一腿的概念嗎，87」，白喬茵不滿提告，但檢方認為林男是合理評論，偵結處分不起訴。

白喬茵曾任記者、主播、高雄市政府副發言人及國民黨發言人，因外型亮眼，被封為正妹發言人，已經是二寶媽的她，去年也順利當選高雄市左營、楠梓區的市議員。

去年白喬茵參選高雄市議員時，4月1日愚人節當天在臉書發文，影片中她打電話告知韓國瑜、李四川、葉匡時稱自己「不小心懷了第三胎」，韓在電話裡聽到喜訊，還驚訝到連說多次「哇」，都懷孕還這麼有戰鬥力，還提醒白「記得肩膀不要讓選民拍唷」。

結果愚人節影片引來知名圖文作家蕭瑩燈發文，稱白的影片是「不三不四的愚人！當過記者的韓家軍、前顏寬恒發言人，現任國民黨發言人的白喬茵，嘗試愚人節整人，居然分別打電話給韓國瑜、李四川和葉匡時，告知他們自己懷孕了」。

蕭還說，「懷孕這種玩笑，大概只適合跟自己老公玩玩。跟親人、閨密來這套，已然不太得體。竟然跟昔日長官開這種玩笑，是怎樣，要他們白高興，還是瞎緊張？無禮無體的胡鬧，只顯得白喬茵這人不知分寸。」

林姓網友看到蕭的發文後，跟風留言「是表示跟三個男人有一腿的概念嗎，87」，白喬茵發現後，截圖對林姓網友提告公然侮辱。

雄檢偵查時，林男坦承留言，但稱白喬茵是公眾人物，而且是女生卻開這種玩笑，他覺得這樣很不適合，所以才會寫是不是那樣跟三個男人都有一腿，她是要選舉的人不適合，至於87則是指怎麼開這種玩笑。