投資糾紛開6槍奪2命 金文龍二審仍判無期
男子金文龍因投資糾紛2年多前涉嫌連開6槍狙殺姚男和郭女兩人，一審認為，金落網後，主動告知員警槍彈下落，表示願意面對自己一時衝動犯下錯誤，有悔悟反省之心，因細故才殺害2名位被害人，並非所謂「無差別殺人」，判處無期徒刑；檢方上訴，主張金罪大惡極，應判處死刑，二審駁回。
台南高分院合議庭指出，金失去理智，與姚男有兄弟情誼，與郭女僅認識數個月、殺意甚堅，光天化日下持槍行凶，嚴重違反法律禁令，造成社會不安，殺死2人，對被害人家屬造成無盡的悲痛及遺憾，損害巨大，足見金所犯惡質性重大，自當重懲，已符合公政公約所指「情節最重大之罪刑」。
然而，原審認定金案發前獨居，多年來對友人子女照顧有加，到案後主動告知員警槍、彈下落，並始終坦認全部犯行，且表示不管判決結果如何，均坦然接受，且表示有心賠償被害人家屬，但因名下無任何財產，所以無法處理，堪認犯後確有悔悟反省之心。
合議庭認為，雖無期徒刑依法執行逾25年，且有悛悔實據，始得假釋出獄，否則仍需繼續執行監禁，而未來絕不再犯罪侵害他人權益，兩者同屬無可預期。若金若判處無期徒刑確定，入監執行後縱或得以假釋時，恐也已逾80歲老邁之齡，依常情言，再犯傷害、毀損的暴力案件或重大刑案的可能性應極低。
合議庭表示，金羈押期間，在看守所的表現，依「收容人行狀考核表」記載：平日作息皆遵守規定，未有違反，所以金在押期間，並無發生霸凌他人的事件甚明，足見他雖有反社會人格，但若經長期間的監禁後，尚非無更生改善可能性。
合議庭斟酌再三，認為對金犯行量處無期徒刑，令其長期隔絕，以免危害他人，已兼顧被告的更生改善、復歸與社會安全的維護，即與罪責相當。認原審無裁量權濫用情形，量刑無違罪刑相當或比例原則，認事用法並無不當，應予維持。
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