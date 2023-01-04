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蘋果配件商深圳和宏實業 違法來台設分公司2高層遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

以生產蘋果手機、電腦配件聞名的中國深圳和宏實業，其高階主管溫俊瑋涉嫌於去年未經經濟部投審會許可，違法在台設立子公司聯創創新，以高薪挖角台灣高科技人才。台北地檢署今依違反兩岸人民關係條例起訴溫男、聯創名義負責人周協璋，至於負責在台成立USB傳輸埠研發中心的溫男清大物理系陳姓同學則獲緩起訴。

專攻連接器和電源供應器的和宏實業，2008年取得美國蘋果公司授權，正式跨足蘋果官方授權配件供應鏈。2021年2月間，溫男在台成和宏台灣分公司聯創，卻涉嫌迴避中資審查，由周男先墊款10萬元做為登記股本並擔任負責人，事後和宏香港子公司分別於同年4、7、11月，分別匯入2萬7774、4萬565元、2萬1562元至聯創的外幣帳戶。

聯創成立後，由溫男負責公司決策，周男負責薪資等行政事務，溫男另找來大學同學陳男，邀約陳男擔任公司欲在台成立的USB傳輸埠研發中心主管。同時溫男指示陳男透過人力銀行對外招募高科技人才，進行面試、洽談薪資，因此遭檢察官認定違法在台從事公司業務並進行營業活動。

中國深圳和宏實業高階主管溫俊瑋涉嫌違法在台設立子公司聯創創新，其與名義負責人周協璋遭北檢依違反兩岸條例起訴。記者蔣永佑／攝影
中國深圳和宏實業高階主管溫俊瑋涉嫌違法在台設立子公司聯創創新，其與名義負責人周協璋遭北檢依違反兩岸條例起訴。記者蔣永佑／攝影

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