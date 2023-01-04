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蘋果配件商深圳和宏實業 違法來台設分公司2高層遭訴
以生產蘋果手機、電腦配件聞名的中國深圳和宏實業，其高階主管溫俊瑋涉嫌於去年未經經濟部投審會許可，違法在台設立子公司聯創創新，以高薪挖角台灣高科技人才。台北地檢署今依違反兩岸人民關係條例起訴溫男、聯創名義負責人周協璋，至於負責在台成立USB傳輸埠研發中心的溫男清大物理系陳姓同學則獲緩起訴。
專攻連接器和電源供應器的和宏實業，2008年取得美國蘋果公司授權，正式跨足蘋果官方授權配件供應鏈。2021年2月間，溫男在台成和宏台灣分公司聯創，卻涉嫌迴避中資審查，由周男先墊款10萬元做為登記股本並擔任負責人，事後和宏香港子公司分別於同年4、7、11月，分別匯入2萬7774、4萬565元、2萬1562元至聯創的外幣帳戶。
聯創成立後，由溫男負責公司決策，周男負責薪資等行政事務，溫男另找來大學同學陳男，邀約陳男擔任公司欲在台成立的USB傳輸埠研發中心主管。同時溫男指示陳男透過人力銀行對外招募高科技人才，進行面試、洽談薪資，因此遭檢察官認定違法在台從事公司業務並進行營業活動。
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