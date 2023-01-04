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傳產少東搞外遇還讓小三懷孕 大老婆看新聞才知道提告求償100萬元
一名傳產少東被控外遇還讓小三懷孕，而妻子透過新聞報導才知道他偷吃，一狀告上法院向小三求償100萬元，台北地方法院判小三應賠償20萬元，可上訴。
妻子主張，她和少東結婚多年也育有子女，但她3年前經朋友告知、新聞媒體報導，才知丈夫和小三交往、發生性行為甚至懷孕，且小三透過媒體爆料嘗試和丈夫聯絡，侵害她的配偶權，求償100萬元。
小三指出，她在工作場合認識少東，而被對方積極追求，2020年7月少東表示已完成離婚手續，她才答應復合並發生性關係，發現懷孕後告知對方，少東才坦承尚未離婚，希望她拿掉小孩，她不甘被少東謊言欺騙才向媒體爆料，她根本不知少東還沒離婚，請求法院駁回訴訟。
法院指出，小三不否認向媒體爆料，認定兩人確實有發生性行為而懷孕，另根據兩人對話紀錄、轉貼門診驗孕顯示懷孕的結果，可證小三在知悉少東有婚姻狀態下，仍和少東發生性關係，確實侵害妻子的配偶權，審酌一切情狀，判小三應賠償20萬元。
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