四口之家遭酒駕撞致1死3傷 2寶爸獨撐：「不堅強早垮了」

高雄38歲男子黃子洋前年12月26日傍晚駕駛BMW轎車，在愛河畔造成1死3傷慘劇，黃子洋被檢方依不確定故依殺人罪起訴，但高雄地院僅依酒駕致死判7年10月，今高雄高分院開辯論庭，1家4口遭撞碎的林男，在家人陪伴下坐著輪椅出庭，庭上痛斥黃子洋撒謊，不具悔意，回首1年來煎熬，司法、醫療，「若不堅強早就垮台了」，盼法院再重判。

黃子洋有2次酒駕紀錄，前年12月26日傍晚7時許從五福路出發，駕車行駛約650公尺左右，撞上林男1家4口，林妻傷重不治，兩名幼女也受重傷，林男目前行動不便，仍要倚靠輪椅輔助，每周仍要定期和兩名幼女到醫院復健。

黃子洋撞碎林男1家4口，提出以小港區一棟價值1800多萬元的透天厝當作賠償，作為雙方和解條件。但該棟透天對外出租，林男還被租客、黃子洋母親分別提租金債權爭議、第三人異議之訴等民事訴訟，目前案件仍在審理中，尚未將該屋完成過戶，雙方仍未和解。

雖然刑事附帶民事訴訟部分，高雄地院已判賠3549萬餘元。今高雄高分院開庭時，法官詢問黃子洋，有沒有給付賠償金給林男1家，黃則稱，他都在監獄，想要以透天賠償，但房子是媽媽借他名登記買下，他名下也僅房產可以賠償給林男。

今林男出庭時，也在庭上痛斥黃子洋撒謊，不具悔意，想要賠償透天厝，卻私下搞脫產，還由媽媽、房客對他提第三人異議之訴及租金債權爭議，讓他除了應對刑事訴訟外，還要再請律師打民事訴訟，根本就是對他們一家的凌遲。

辯論庭上，蒞庭檢察官具體向法官求以殺人罪重判黃子洋15年徒刑，林男也主張法院應以殺人罪論罪，才能讓酒駕犯警惕。

林男說，實務上酒駕致死已經有以不確定殺人罪判刑的先例，法院仍僅以酒駕致死論處，社會喊了酒駕零容忍這麼久，我們卻無法免於遭酒駕犯威脅的恐懼，法律究竟要怎樣才能保護一般民眾，希望判刑越重越好。

事隔一年，倖存的父女3人每周仍要定期往返醫院復健，包含官司、醫療等，每次回想事發過程，對於一家人都是一種煎熬。林男也說，酒駕罰則沒針對被害人司法、醫療上的協助，若不是他堅持苦撐，今天其他人碰到跟他一樣的狀況，從訴訟、醫療的漫漫長路，早就垮台了。