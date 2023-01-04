BMW男愛河酒駕釀1死3傷 關鍵剎車痕成殺人與否爭點

高雄38歲男子黃子洋前年12月26日傍晚駕駛BMW轎車，撞上林姓男子1家4口，造成1死3傷慘劇，黃子洋被檢方依不確定故依殺人罪起訴，但高雄地院僅依酒駕致死判7年10月，今高雄高分院開辯論庭，爭點仍在黃子洋煞車行為，是否構成殺人犯意，蒞庭檢察官具體求刑15年，林男也求合議庭重判，今辯論終結，訂2月8日宣判。

黃子洋有2次酒駕紀錄，前年12月26日傍晚7時許從五福路出發，駕車行駛約650公尺左右，撞上林男1家4口，林妻傷重不治，兩名幼女也受重傷，林男目前行動不便，仍要倚靠輪椅輔助。

當時檢方認為黃子洋無照高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，有不確定殺人故意，依殺人罪起訴，高雄地院審理時，法官認為他案發前有踩剎車，有緊急採取防止結果發生的舉止，認為他不具殺人犯意，僅以酒駕致死判7年10月。

檢方不服判決上訴，今高雄高分院召開辯論庭，黃子洋沒聘請律師，由法官指定公設辯護人，全案關鍵點仍在29.1公分的剎車痕，審判長提出交通事故研析表，依據黃子洋剎車痕估算，當時時速約93公里，黃對於研析表時速未多表示意見。

黃子洋辯護人認為，若酒駕致死構成殺人罪，那刑法185條就可廢除，黃從上路到撞到人，650公尺距離開了5分鐘，可見車速不快，且依煞車痕判斷，代表他當時踩剎車，就是免於造成行人死傷。

林男辯護律師則反駁，稱黃子洋一路高速行駛，放任自己可能造成死傷，何況在警詢、偵訊時，都稱是撞到人才踩剎車，剎車痕不能只當有無殺人犯意的依據，應依照當時他上路的主觀意圖，及愛河周邊客觀環境去做論斷。

審判長問黃子洋，「警詢時說撞到人才踩剎車，偵訊時又稱看到人來不及剎車，是先撞到再剎車，當時情況是如何？」黃子洋則稱，當時他是嚇到，詞不達意，他超車後看到對向有來車，立即回到主車道，看到林男1家出現在眼前，立刻踩下剎車」。

但蒞庭檢察官質疑，警詢、偵訊階段，黃子洋都沒受干擾，時間接近案發時，陳述最為清楚，應以黃子洋在檢警偵辦時的陳述為據才實在。

至於科刑部分，法官詢問檢察官、林男，檢方認為黃子洋具不確定殺人故意，過去也有酒駕致死，依不確定故意殺人罪重判12年半的判例，依殺人罪求刑15年，林男也說，若不以殺人罪重判，等於告知其他酒駕累犯「酒駕沒什麼，不過就判幾年而已」，司法不應該重重舉起，輕輕放下。

至於刑事附帶民事求償部分，林男1家及岳父、母合計向黃子洋求償3500萬元，雄院簡易庭審理時，黃對於林的認列並未爭辯，最後判賠3500萬餘元，雙方未上訴確定。今辯論終結後，合議庭訂2月8日上午10點採視訊方式宣判。