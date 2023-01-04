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107噸境外茶轉運變台灣茶 高雄知名茶行負責人遭起訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄岡山某知名茶行涉嫌將大陸茶轉運越南，透過「洗產地」方式，再進口來台冒充台灣高山茶出售，藉此規避大陸茶不能直接輸入、規避海關阻擋風險；去年該茶行遭檢調搜索，查扣約107公噸的「境外茶」，並於近日偵結，7名被告中，茶行謝姓負責人及胞弟等3人被起訴，4人獲緩起訴。

據了解，涉案的知名茶行，由謝姓家族世代經營，發跡於南投，因緣際會下到高雄岡山開業，為台灣百大茶業名店之一，事業版圖更擴大到對岸；未料，卻在2016年起，透過收購大陸茶葉，再轉往越南加工「洗產地」，最終報關輸台，先到南投分裝後，搖身一變台灣茶，並由該茶行販售。

經查，2016年12月5日到去年9月29日遭檢調搜索為止，該茶行依茶葉採收年份及等級，自行分裝成不同重量，並在外包裝產地寫上「台灣及該茶行」字樣以每台斤1600元價格，到岡山的茶行販售。

業者初估，涉及「洗產地」遭查扣的107公噸境外茶，若以台灣高山茶每台斤1000元保守估算，若流入市面全數販售，不法獲利可高達上億元。

檢方認為，茶行謝姓負責人及相關7名涉案人，涉嫌違反懲治走私條例第2條第 1項、第12條之走私管制大陸物品進口罪、刑法第255條第1項就商品之原產國為虛偽標示及第 2 項販賣虛偽標示原產國商品、刑法第 339 條第1項詐欺取財、刑法第214條使公務員登載不實等罪責。

其中，4名涉案人，犯後坦承犯行，無前科且深表悔悟，並自願繳回400萬至1000萬元不等的犯罪所得，獲緩起訴處分確定後。茶行謝姓負責人、胞弟及黃姓公司業務則被依法起訴。

高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山某知名茶行走私茶業，遭檢調查扣，歷時一天一夜，才將5995箱茶葉清點封箱，總重達107公噸，出動17輛大車，才押運到大型贓物庫存放。記者陳弘逸／翻攝

越南 走私 茶葉

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